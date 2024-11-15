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اللحم السوداني بـ 275 جنيها، أسعار السلع الأساسية بسوق اليوم الواحد في مدينة نصر (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

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اللحم السوداني بـ 275 جنيها، أسعار السلع الأساسية بسوق اليوم الواحد في مدينة نصر (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

اللحم السوداني بـ 275 جنيها، أسعار السلع الأساسية بسوق اليوم الواحد في مدينة نصر (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 03:05 مساءً - شهد سوق اليوم الواحد الذي افتتحه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، اليوم الجمعة، أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر، إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

 

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وتتراوح الخصومات على السلع ما بين 20% إلى 50% في بعض السلع، وجاءت الأسعار كالآتي: 

لحوم سودانية بسعر 275 جنيها

دواجن برازيلية بسعر 135 جنيها

دواجن محلية 135 جنيها

سعر كرتونة البيض 150 جنيها

كيس مكرونة حواء 400 جرام بسعر 12.5 جنيه بدلا من 15 جنيها

 

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2 كيلو بصل أحمر بسعر 26 جنيها

2 كيلو بصل أبيض بسعر 36 جنيها

2 كيلو برتقال بسعر 25 جنيها

3 كيلو بطاطس بسعر 50 جنيها

3 كيلو طماطم بسعر 25 جنيها

سكر 31 جنيها للكيلو

الدقيق 17 جنيها

أرز 5  كيلو بسعر 135 جنيها بدلا من 160 جنيها

أرز كيلو واحد بسعر 28 جنيه بدلا من 32 جنيها

كيلو مكرونة بسعر 20  جنيه بدلا من 25 جنيها

عدس 500 جرام بسعر 28 بدلا من 32 جنيها

شاي 40 جرام بسعر 5 جنيهات بدلا من 7 جنيهات

شاي 100 جرام بسعر 12 جنيها بدلا من 16 جنيها

زيت الذرة لتر 89.50 جنيه

زيت عباد الشمس لتر 68 جنيها

زيت طعام 0.8 لتر بسعر 50 جنيها

زيت خليط 900 مللي بسعر 57 جنيها

زيت طعام لتر بسعر 64 جنيها

زيت بذرة قطن 900  مللي 57 جنيها

زيت خليط 700 جنيه 45 جنيها

صابون سائل 700 جرام بسعر 16 جنيها

صابون تواليت 125 جراما بسعر 13 جنيها

صابون غسيل معطر 7 جنيهات

صابون مطبخ 5 جنيهات

علبة حلاوة طحينية كيلو بسعر 90 جنيها

علبة حلاوة 650 جراما بسعر 65  جنيها

مربى 850 جرام قطع بسعر 50 جنيها

جركن مربى كيلو بسعر بسعر 50 جنيها

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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