جماعة الحوثي تدعو إلى هذا الحدث الهام غدا - أخبار كلمتك

استجابة لدعوة زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي، أعلنت لجنة نصرة الأقصى في صنعاء عن تنظيم مسيرات مليونية يوم الجمعة المقبل في ميدان السبعين بالعاصمة، بالإضافة إلى ساحات أخرى في مختلف المحافظات اليمنية.

جاءت الدعوة تحت شعار "مع غزة حتى النصر .. والاحتلال إلى زوال"، حيث تهدف المسيرات إلى التعبير عن الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يعاني من ظروف صعبة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت اللجنة المواطنين بالمشاركة الفعالة في هذه الفعالية، تأكيداً على وحدة الصف اليمني وتضامن الشعب مع المقاومة الفلسطينية في نضالها ضد الاحتلال.

وأكدت اللجنة أن هذه المسيرات ستكون بمثابة علامة على التلاحم والشجاعة، وتجسيداً للمواقف الثابتة في مواجهة التحديات، ومواصلة الدعم للقضية الفلسطينية حتى تحقيق النصر.