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جماعة الحوثي تدعو إلى هذا الحدث الهام غدا - أخبار كلمتك

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جماعة الحوثي تدعو إلى هذا الحدث الهام غدا - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي تدعو إلى هذا الحدث الهام غدا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 07:51 مساءً - كلمتك/خاص

استجابة لدعوة زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي، أعلنت لجنة نصرة الأقصى في صنعاء عن تنظيم مسيرات مليونية يوم الجمعة المقبل في ميدان السبعين بالعاصمة، بالإضافة إلى ساحات أخرى في مختلف المحافظات اليمنية.

جاءت الدعوة تحت شعار "مع غزة حتى النصر .. والاحتلال إلى زوال"، حيث تهدف المسيرات إلى التعبير عن الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يعاني من ظروف صعبة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت اللجنة المواطنين بالمشاركة الفعالة في هذه الفعالية، تأكيداً على وحدة الصف اليمني وتضامن الشعب مع المقاومة الفلسطينية في نضالها ضد الاحتلال.

وأكدت اللجنة أن هذه المسيرات ستكون بمثابة علامة على التلاحم والشجاعة، وتجسيداً للمواقف الثابتة في مواجهة التحديات، ومواصلة الدعم للقضية الفلسطينية حتى تحقيق النصر.

 

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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