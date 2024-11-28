تحرك جديد لحل أزمة السكن في عدن - أخبار كلمتك

أشاد الصحفي ياسر اليافعي بالقرار الذي اتخذه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد أبو زرعة المحرمي، بتشكيل لجنة للنظر في قضايا النشاط العقاري في منطقة بير أحمد بالعاصمة عدن.

وأوضح اليافعي أنه كان قد طرح في وقت سابق أهمية إيجاد حلول فعالة لاستئناف النشاط العقاري في عدن، من خلال تشكيل لجان مختصة بالنظر في أوضاع المدن والأحياء السكنية التي ظهرت بعقود عرفية بعد عام 2011. وأضاف أن الهدف من هذه الخطوة هو إعادة تنشيط القطاع العقاري، الذي يعاني من الركود، وتخفيف معاناة المواطنين في ظل أزمة السكن والبطالة التي تعصف بالمدينة.

وأشار اليافعي إلى أن قرار المحرمي يُعد خطوة هامة في الاتجاه الصحيح، معربًا عن أمله في أن تساهم هذه اللجنة في إعادة النشاط العقاري إلى سابق عهده وتحقيق الاستقرار في هذا القطاع الحيوي. كما دعا المواطنين إلى التعاون مع هذه الجهود والابتعاد عن البناء العشوائي، مشددًا على أن أي تجاوزات ستكون نتائجها السلبية عليهم في المقام الأول.

وأكد اليافعي أنه بالتعاون والمسؤولية، يمكن التغلب على العديد من الأزمات والمشاكل التي تعاني منها العاصمة عدن، وأمل في أن يتم تنفيذ هذه الجهود على الأرض في القريب العاجل.