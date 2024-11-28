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وقف إطلاق النار وليس إنهاء الحرب، تصريحات مفاجأة من نتنياهو عن غزة - أخبار كلمتك

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وقف إطلاق النار وليس إنهاء الحرب، تصريحات مفاجأة من نتنياهو عن غزة - أخبار كلمتك

وقف إطلاق النار وليس إنهاء الحرب، تصريحات مفاجأة من نتنياهو عن غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:02 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس:" قد أوافق على وقف إطلاق نار بقطاع غزة وليس إنهاء الحرب".

وأضاف بنيامين نتنياهو:" بعد اغتيال السنوار وفصل الجبهات بين غزة ولبنان تغيرت شروط صفقة التبادل لصالح إسرائيل".

نتنياهو: سنحصل على سلاح جمدت إرساله واشنطن

وزعم نتنياهو:" حققنا من الحرب في لبنان ما كنا نريد تحقيقه، وسنستغل وقف إطلاق النار من أجل التسلح وتصنيع السلاح بشكل واسع، وسنحصل على سلاح جمدت إرساله الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق ذكر بنيامين نتنياهو: "لم أقل إن ما يجري هو وقف للحرب بل وقف لإطلاق النار وقد يكون قصيرا".

نتنياهو يهدد بالعودة لحرب قوية في لبنان

وأضاف نتنياهو: "أوعزت للجيش بالاستعداد لحرب قوية في لبنان عند حدوث أي خرق لوقف النار، وخطر تسلل حزب الله بريا لشمال إسرائيل زال لأننا هدمنا البنية العسكرية فوق الأرض وتحتها".

وفي المقابل، أعلن  الجيش اللبناني، اليوم الخميس، أن إسرائيل خرقت اتفاق وقف النار عدة مرات اليوم وأمس.

خروقات جيش الاحتلال للأراضي اللبنانية 

وقال الجيش اللبناني في بيان صادر عنه: "إن الخروق الإسرائيلية لوقف النار تضمنت التحليق الجوي واستهداف الأراضي اللبنانية"، مضيفا: نتابع هذه الخروق بالتنسيق مع المراجع المختصة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، أن  قوات الاحتلال شنت غارة جوية على لبنان.

 

الجيش اللبناني ينتشر في جنوب لبنان

 

وبدأ  الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، تحريك قواته مدعومة بالآليات والجنود للتوجه جنوبًا، تمهيدًا لانتشاره في جنوب لبنان، بعد إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل.

 

ويقوم الجيش اللبناني بتعزيز انتشار قواته في منطقة جنوب نهر الليطاني، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، عقب التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستعرة منذ أشهر.

 

وظهرت أعداد كبيرة من آليات ومركبات الجيش اللبناني وهي تسير في شوارع بيروت متوجهة إلى منطقة الجنوب، لبدء تطبيق القرار 1710.

 

ودعت قيادة الجيش العائدين إلى القرى والبلدات الحدودية في الجنوب، خاصة في أقضية صور، وبنت جبيل، ومرجعيون، إلى التجاوب مع توجيهات الوحدات العسكرية، وعدم الاقتراب من المناطق التي توجد فيها القوات الإسرائيلية.

 

بالتزامن مع ذلك، أغلقت عناصر الجيش اللبناني جميع المداخل المؤدية إلى بلدة "الخيام" خوفًا على سلامة المواطنين، بسبب وجود قوات الجيش الإسرائيلي داخل البلدة، وعدم انسحابها منها بعد، وفق الوكالة.

ووثق عدد من سكان "الخيام" تمركز دبابات إسرائيلية في البلدة في الوقت الذي غادرت فيه القوات الإسرائيلية المدن الأخرى.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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