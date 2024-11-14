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ترامب يختار روبرت كينيدي لقيادة وزارة الصحة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 11:49 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم الخميس، أن الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، قرر اختيار روبرت كينيدي جونيور لتولى وزارة الصحة.

 

ترامب يختار روبرت كينيدي جونيور لتولي وزارة الصحة

وكان ترامب تعهد باختيار روبرت كيندي جونيور لهذا المنصب أثناء خطاب النصر، والذي جاء فيه: "سوف يساعد في جعل أمريكا صحية مرة أخرى، يريد القيام ببعض الأشياء، وسنسمح له بالقيام بذلك. اذهب واستمتع بوقتك".

 

روبرت كينيدي جونيور يدعم ترامب 

وتجدر الإشارة إلى أن  روبرت كيندي جونيور انسحب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ودعا أنصاره إلى دعم دونالد ترامب.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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