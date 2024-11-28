عالم أزهري يرد على اتهام السفيرة الإسرائيلية لـ أحمد الطيب بمعاداة السامية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 09:41 مساءً - قال الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الاتهامات التي وجهتها السفيرة الإسرائيلية السابقة بالقاهرة، لـشيخ الأزهر بزعم معاداته للسامية، هي اتهامات باطلة وتأتي من جهة تحاول تشويه صورة الأزهر الذي لطالما دافع عن القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

دعم شيخ الأزهر للشعب الفلسطيني

وأضاف، أن الأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، يقف دائمًا إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم، كما أن ما يحدث في فلسطين من قتل وتدمير وتهجير يتطلب مواقف قوية وموحدة من جميع الأحرار في العالم، كما أنه حينما نهاجم من هؤلاء، نعلم أننا على الحق، لأننا ندافع عن المظلومين، بصرف النظر عن دينهم أو مذهبهم.

معاناة الشعب الفلسطيني

وأضاف رضا، خلال مداخلة هاتفية، لـ برنامج «بتوقيت العاشرة»، المذاع على قناة الشمس 2، أن الاتهام بمعاداة السامية لا يمكن أن يصح بحق شيخ الأزهر، لا سيما وأن ما يشهده العالم من أحداث مأساوية في غزة وما يعانيه الأطفال الفلسطينيون من قتل وتدمير، يستوجب موقفا حازما ضد المعتدين.

تأثير صناعة الفن

ولفت: فضيلة الإمام الأكبر بشأن تأثير الدراما الغربية على الشباب المصري، أكد أن الفن أصبح صناعة مؤثرة، وينبغي أن يكون له دور إيجابي في تشكيل الوجدان الوطني والعاطفي للشعوب، محذرًا من بعض الأعمال الفنية التي تروج لمفاهيم مغلوطة، مثل المثليّة والشذوذ، فالفن يجب أن يلتزم بالقيم المجتمعية والإنسانية، وأن يحترم القيم الأسرية التي هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع.

وانتقد رضا، تصريحات بعض الشخصيات العامة التي تدعو إلى سلوكيات لا تتناسب مع قيم المجتمع، فلابد من ضرورة محاسبة هؤلاء الذين يروجون للأفكار الضارة، كما أن الأزهر الشريف يظل الحامي الأمين للقيم والمبادئ الإسلامية التي تحترم الأسرة وتدافع عن حقوق الفرد في إطار من الأخلاق والاعتدال.

دور الأزهر الشريف

وأوضح رضا، أن الأزهر الشريف لن يفرط في دوره الريادي في خدمة قضايا الأمة الإسلامية، وأن فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، هو قائد حكيم يقف أمام كافة التحديات بكل شجاعة، سواء كانت من الخارج أو الداخل، كما أن الأزهر سيظل دائمًا صوت الحق والعدل في مواجهة الظلم والعدوان، سواء في فلسطين أو في أي مكان آخر.

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