على غرار أمستردام، مشاجرات بين الجماهير الفرنسية والإسرائيلية في ملعب دو فرانس (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 11:00 مساءً - شهدت مدرجات ملعب "دو فرانس" في ضاحية سان دوني شمالي باريس، منذ قليل، مناوشات قوية بين الجماهير الفرنسية مع جماهير المنتخب الإسرائيلي، خلال المواجهة التي تجمعهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

ونشرت الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، الآلاف من عناصرها، لتأمين مباراة لكرة القدم المقامة الآن بين المنتخبَين الفرنسي والإسرائيلي في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

فرنسا تتخوف من تكرار سيناريو أمستردام

جاء ذلك عقب أعمال العنف التي شهدتها العاصمة الهولندية أمستردام، بعدما تعرض مشجعو فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي للضرب في الشوارع هناك بسبب السلوكيات الاستفزازية لجماهير الاحتلال ومحاولتهم تمزيق العلم الفلسطيني.

وقال قائد الشرطة الفرنسية فى العاصمة باريس، لوران نونيز، إنه جرى الاستعانة بأربعة آلاف من عناصر الشرطة، 2,500 منهم لتأمين استاد "دو فرانس" في ضاحية سان دوني شمالي باريس، فيما عمل 1,500 على تأمين المواصلات العامة والعاصمة الفرنسية.

وحدة من القوات الخاصة الفرنسية تحرس المنتخب الإسرائيلي

إضافة إلى ذلك وفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية، جرى الاستعانة بنحو 1,600 من عناصر الأمن الخاص داخل استاد "دو فرانس".

كما تولت وحدة من القوات الخاصة الفرنسية مهمة حراسة منتخب إسرائيل.

ستاد "دو فرانس" الذي يستضيف المباراة يتسع لنحو 80 ألف متفجر، وحضر ربع هذا العدد، بهدف السيطرة الأمنية على الأوضاع.

وحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المباراة بين منتخب فرنسا ونظيره الإسرائيلي، كما حضر أيضا رئيس الوزراء ميشال بارنييه، فضلا عن الرئيسين الفرنسيين السابقين فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي.

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