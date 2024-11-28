سلوت يتحدث عن إصابات لاعبي ليفربول بعد قمة ريال مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:45 صباحاً - علق أرني سلوت مدرب ليفربول، على إصابات بعض لاعبيه خلال مواجهة ريال مدريد، أمس الأربعاء، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وحافظ الريدز على العلامة الكاملة بالفوز على الريال (2-0)، وتصدر الترتيب برصيد 15 نقطة، لكن المباراة شهدت خروج كونور برادلي وإبراهيما كوناتي مصابين.

وأكد سلوت خلال تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، عدم معرفته بطبيعة إصابة الثنائي، مضيفا: "أعلم مواضع شعورهما بالآلام، لكن من الصعب تحديد مدى طبيعة الإصابتين بعد المباراة مباشرة".



وأشار سلوت إلى اعتياد فريقه على الإصابات المتتالية، قائلا: "هذا ما حدث على مدار الموسم، حيث افتقدنا ترينت أليكسندر أرنولد وديوجو جوتا وأليسون بيكر من قبل".

وأضاف: "لم نفقد ترينت، لأنه كان على مقاعد البدلاء، لكنه لم يكن جاهزا للبدء أساسيا، إلا أننا افتقدنا كوستاس تسيميكاس".

واختتم: "هذا يحدث عادة على مدار الموسم، وآمل حقا في تعافي كوناتي وبرادلي، لأننا نريد سلامة الجميع، لكن إذا كنا مضطرين للعب بدون أحدهم، سيكون هناك آخرون جاهزون لتعويضهم".

ليفربول يحقق فوزا هاما أمام ريال مدريد

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا هامًّا أمام ريال مدريد الإسباني بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما أمس على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي ليفربول أمام ريال مدريد كل من، أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 52، وكودي جاكبو في الدقيقة 76.

وكان اليكسيس ماك اليستر لاعب ليفربول قد سجل الهدف الأول لفريقه في مرمى ريال مدريد بالدقيقة 52، من المباراة التي تجمعهما على ملعب آنفيلد.

وسجل كودي جاكبو لاعب ليفربول الإنجليزي، الهدف الثاني لفريقه في مرمى ريال مدريد الإسباني، في الدقيقة 76 من عمر المباراة التي تجمعهما.

وتواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر على رأس تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد.

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