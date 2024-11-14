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الرياضة - 11:05 - السجن 10 سنوات للمتهم بقتل زوجته بسبب مصروف البيت - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:05 - السجن 10 سنوات للمتهم بقتل زوجته بسبب مصروف البيت - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:05 - السجن 10 سنوات للمتهم بقتل زوجته بسبب مصروف البيت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 11:05 مساءً - عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الخميس، المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما على مصروف البيت في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة بالسجن المشدد 10 سنوات.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 20613 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 4473 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهم أيمن.م» قتل زوجته المجني عليها «فايزة أحمد» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم على قتلها و ما أن ظفر بها حتى تعدى عليها ضربا بسب خلافات بينهما على مصروف المنزل.

و أوضح أمر الإحالة أن الزوجة حاولت الدفاع عن نفسها حتى استل «مقص» مستخدما إياه بأن كال لها بغلو عدة طعنات قاتلة في أنحاء جسدها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث إصابتها الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وثبت من تقرير الصفة التشريحية الموقع على جثمان المجني عليها، أنه بالشق على أنسجة الرخوة و عضلات جدر الصدر تبين وجود انسكابات دموية مقابل الإصابات الموصوفة بالكشف الظاهري، وأوضح أن الإصابات الموصوفة وحشية، حيث تبين وجود جرح مستوى الحوف طوله 2 سم نافذة إلى التجويف الصدري خلال الضلع الثاني والثالث الأمامي الأيسر ومحادثة قطع بالرئة اليسرى والقلب والغشاء التاموري ومحدثة نزيف دموي إصابي بالتجويف الصدري كما تبين من الإصابات الموصوفة بمنتصف الظهر تبين وجود عدد 15 جرح نافذ الى التجويف الصدري ومحدثة كسر الضلع الثائر والثالث الأيمن الخلفي ومحدثة قطع فالرئة اليمني.

وأوضح تقرير الصف التشريحية، أن إصابات المجني عليها إصابات طعنية غائرة حيوية حديثة، حدثت من الطعن بجسم صلب ذو حافة حادة وطرف مديب، وإصابة رضية حيوية حديثة من الاحتكاك بجسم صلب خشن السطح، أما باقي الإصابات إصابة قطعية حيوية حديثة حدثت من المصادمة بجسم صلب ذو حافة حادة، حيث إن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفى تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة، إذ تعزى الوفاة إلى الإصابات الطعنية بمنتصف الظهر ووحشية يسار الصدر وما أحدثته من قطع بالقلب والغشاء التاموى والرئة اليمنى والرئة اليمنى واليسرى ونزيف دموي غزير بالتجويف الصدري وكسور بالأضلاع مما أدى إلى توقف الدورة الدموية والتنفسية والتي تسببوا في الوفاة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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