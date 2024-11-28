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الرياضة - 09:13 - موعد صلاة الجمعة.. ومواقيت الصلاة غدا 29 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:13 - موعد صلاة الجمعة.. ومواقيت الصلاة غدا 29 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:13 - موعد صلاة الجمعة.. ومواقيت الصلاة غدا 29 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 09:13 مساءً - مواقيت الصلاة الجمعة.. ترتفع معدلات البحث من قِبل الكثير من المسلمين عن مواقيت الصلاة بشكل دوري حتى يؤدوا الفريضة في أوقاتهم، وهناك بعض الأشخاص يرتبون جدول يومهم على مواعيد الصلاة غدا الجمعة 29 نوفمبر 2024.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص مواقيت الصلاة، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مواقيت الصلاة غدا الجمعة 29 نوفمبر بمحافظة القاهرة

مواقيت الصلاة غدا الجمعة 29 نوفمبر بمحافظة القاهرة
الصلاة التوقيت
صلاة الفجر الساعة 5:00 صباحًا
صلاة الظهر الساعة 11:43 صباحًا
صلاة العصر الساعة 2:36 مساءً
صلاة المغرب الساعة 4:55 مساءً
صلاة العشاء الساعة 6:17 مساءً

مواقيت الصلاة غدا الجمعة 29 نوفمبر بمحافظة الإسكندرية

مواقيت الصلاة غدا الجمعة 29 نوفمبر بمحافظة الإسكندرية
الصلاة التوقيت
صلاة الفجر الساعة 5:07 صباحًا
صلاة الظهر الساعة 11:49 صباحًا
صلاة العصر الساعة 2:39 مساءً
صلاة المغرب الساعة 4:58 مساءً
صلاة العشاء الساعة 6:21 مساءً

مواقيت الصلاة غدا الجمعة 29 نوفمبر بمدينة المنصورة

مواقيت الصلاة غدا الجمعة 29 نوفمبر بمدينة المنصورة
الصلاة التوقيت
صلاة الفجر الساعة 5:01 صباحًا
صلاة الظهر الساعة 11:43 صباحًا
صلاة العصر الساعة 2:33 مساءً
صلاة المغرب الساعة 4:52 مساءً
صلاة العشاء الساعة 6:15 مساءً

مواقيت الصلاة غدا الجمعة 29 نوفمبر بمدينة المحلة الكبرى

مواقيت الصلاة غدا الجمعة 29 نوفمبر بمدينة المحلة الكبرى
الصلاة التوقيت
صلاة الفجر الساعة 5:02 صباحًا
صلاة الظهر الساعة 11:44 صباحًا
صلاة العصر الساعة 2:34 مساءً
صلاة المغرب الساعة 4:53 مساءً
صلاة العشاء الساعة 6:16 مساءً

مواقيت الصلاة غدا الجمعة 29 نوفمبر بمحافظة قنا

مواقيت الصلاة غدا الجمعة 29 نوفمبر بمحافظة قنا
الصلاة التوقيت
صلاة الفجر الساعة 4:50 صباحًا
صلاة الظهر الساعة 11:38 صباحًا
صلاة العصر الساعة 2:37 مساءً
صلاة المغرب الساعة 4:57 مساءً
صلاة العشاء الساعة 6:16 مساءً

مواقيت الصلاة غدا الجمعة 29 نوفمبر بمحافظة أسوان

مواقيت الصلاة غدا الجمعة 29 نوفمبر بمحافظة أسوان
الصلاة التوقيت
صلاة الفجر الساعة 4:47 صباحًا
صلاة الظهر الساعة 11:37 صباحًا
صلاة العصر الساعة 2:40 مساءً
صلاة المغرب الساعة 5:00 مساءً
صلاة العشاء الساعة 6:18 مساءً

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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