الرياضة - 03:56 - آخر تحديث.. سعر الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - سعر الذهب الآن.. ارتفع سعر الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024، ليرتفع عيار 21 الآن بقيمة 5 جنيهات مسجلًا نحو 3765 للبيع، 3745 للشراء.

أسعار الذهب

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سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 ختام تعاملات اليوم عند مستوى 4302.75 جنيه للبيع، 4280 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 بنهاية التعاملات، حالة من الارتفاع عند 3944.25 جنيه للبيع، 3923.25 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

في حين ارتفع سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا في مصر نهاية التعاملات بقيمة 5 جنيهات عند 3765 جنيها للبيع، 3745 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر نحو 3227.25 جنيه للبيع، 3210 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بينما ارتفع سعر الذهب عيار 14 خلال نهاية التعاملات عند 2510 جنيه للبيع، 2496.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ارتفع سعر الذهب عيار 12 خلال ختام التعاملات اليوم عند 2151.5 جنيه للبيع، 2140 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

في حين ارتفع سعر الذهب عيار 9 خلال نهاية التعاملات عند 1613.5 للبيع، 1605 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب الآن

بينما سجل سعر الجنيه الذهب في مصر الآن نحو 30120 جنيها للبيع، 29960 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

وعن سعر أوقية الذهب فسجل سعرها داخل محلات الصاغة الآن فسجل نحو 2684.4 دولارا للبيع، 2684.05 دولارا للشراء.