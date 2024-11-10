منال عوض: تعزيز التعاون مع الصين في الطاقة المتجددة وصناعة السيارات الكهربائية - أخبار كلمتك

منال عوض: تعزيز التعاون مع الصين في الطاقة المتجددة وصناعة السيارات الكهربائية - أخبار كلمتك

طرح أول بوستر وتريلر رسمي لفيلم "Mission Impossible 8" - أخبار كلمتك

طرح أول بوستر وتريلر رسمي لفيلم "Mission Impossible 8" - أخبار كلمتك

عدد حلقات مسلسل باسورد، بطولة شاهين وآية سماحة - أخبار كلمتك

عدد حلقات مسلسل باسورد، بطولة شاهين وآية سماحة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «خلصتني».. جنات تكشف عن أحدث أعمالها الغنائية |صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «خلصتني».. جنات تكشف عن أحدث أعمالها الغنائية |صورة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:09 - مدبولي: مصر دفعت ما يقرب 80% مستحقات بالعملة الأجنبية لشركات النفط العالمية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:09 - مدبولي: مصر دفعت ما يقرب 80% مستحقات بالعملة الأجنبية لشركات النفط العالمية - أخبار كلمتك

«المالُ العَامُّ وَحُرْمةُ التَّعَدِّي عَلَيْهِ.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة - أخبار كلمتك

«المالُ العَامُّ وَحُرْمةُ التَّعَدِّي عَلَيْهِ.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مصر تكثف جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مصر تكثف جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان - أخبار كلمتك

بعد قرار المركزي المصري.. الحد الأقصى للسحب اليومي من «إنستاباي» - أخبار كلمتك

بعد قرار المركزي المصري.. الحد الأقصى للسحب اليومي من «إنستاباي» - أخبار كلمتك

تبدأ من 1200 جنيه، أسعار سبائك الذهب بالصاغة اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

تبدأ من 1200 جنيه، أسعار سبائك الذهب بالصاغة اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

صلاح يكشف مفأجاة بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 - أخبار كلمتك

صلاح يكشف مفأجاة بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 03:56 - آخر تحديث.. سعر الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 03:56 - آخر تحديث.. سعر الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:56 - آخر تحديث.. سعر الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - سعر الذهب الآن.. ارتفع سعر الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024، ليرتفع عيار 21 الآن بقيمة 5 جنيهات مسجلًا نحو 3765 للبيع، 3745 للشراء.

أسعار الذهب

وتوفر بوابة كلمتك للمتابعين والقراء تحديث مستمر لـ سعر الذهب في مصر على مدار الساعة، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــــــا.

الذهب

سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 ختام تعاملات اليوم عند مستوى 4302.75 جنيه للبيع، 4280 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 بنهاية التعاملات، حالة من الارتفاع عند 3944.25 جنيه للبيع، 3923.25 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21

في حين ارتفع سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا في مصر نهاية التعاملات بقيمة 5 جنيهات عند 3765 جنيها للبيع، 3745 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر نحو 3227.25 جنيه للبيع، 3210 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بينما ارتفع سعر الذهب عيار 14 خلال نهاية التعاملات عند 2510 جنيه للبيع، 2496.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 12

ارتفع سعر الذهب عيار 12 خلال ختام التعاملات اليوم عند 2151.5 جنيه للبيع، 2140 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

في حين ارتفع سعر الذهب عيار 9 خلال نهاية التعاملات عند 1613.5 للبيع، 1605 جنيه للشراء.

الذهب

سعر الجنيه الذهب الآن

بينما سجل سعر الجنيه الذهب في مصر الآن نحو 30120 جنيها للبيع، 29960 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

وعن سعر أوقية الذهب فسجل سعرها داخل محلات الصاغة الآن فسجل نحو 2684.4 دولارا للبيع، 2684.05 دولارا للشراء.

اقرأ أيضاً
سعر الذهب في عمان اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024

سعر الذهب في المغرب اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق