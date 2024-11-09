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الرياضة - 08:18 - «أمطار وظاهرة خطيرة».. الأرصاد الجوية تكشف عن تفاصيل حالة الطقس اليوم وتحذر سكان هذه المناطق - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:18 - «أمطار وظاهرة خطيرة».. الأرصاد الجوية تكشف عن تفاصيل حالة الطقس اليوم وتحذر سكان هذه المناطق - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:18 - «أمطار وظاهرة خطيرة».. الأرصاد الجوية تكشف عن تفاصيل حالة الطقس اليوم وتحذر سكان هذه المناطق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 08:18 صباحاً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2024، طقسا مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدلا نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

من جهته، قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إنه من المتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى، وأمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وأكد أنه من المتوقع اليوم تأثر البلاد بشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة السبت: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 17، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 29 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 17.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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