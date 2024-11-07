الرياضة - 11:18 - أسعار الذهب اليوم gold price.. عيار 21 يسجل رقماً جديداً - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 11:18 صباحاً - أسعار الذهب اليوم في مصر.. انخفض سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، وذلك تزامنا مع حالة الاستقرار، التي تشهدها أسعار الذهب اليوم في مصر منذ بداية التعاملات الصباحية بـ سوق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الذهب اليوم في مصر وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24 نحو 4314.25 جنيه للبيع، و4297.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وبلغت أسعار الذهب اليوم عيار 22 نحو 3954.75 جنيه للبيع، و 3939 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسعر الذهب اليوم في مصر عيار 21، وصل نحو 3775 جنيها للبيع، و 3760 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 3235.75 جنيه للبيع، و 3222.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وصلت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 14 نحو 2516.75 جنيه للبيع، و 2506.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 12 نحو 2157.25 جنيه للبيع، و 2148.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وبلغ سعر الذهب اليوم في مصر عيار 9 نحو 1617.75 جنيه للبيع، و 1611.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وأصبح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 30200 جنيها للبيع، و 30080 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

وسجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر نحو 2661.49 دولار للبيع، و 2661.22 دولارا للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

الجدير بالذكر أن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.