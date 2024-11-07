الرياضة - 12:14 - استشهاد 14 لبنانيًا في غارة إسرائيلية على منزل سكني بالناصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:14 مساءً - استشهد 14 مدنيا لبنانيا جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا سكنيا في بلدة الناصرية في قضاء زحلة ليلة أمس.

وقال التلفزيون اللبناني، اليوم الخميس - إن فرق الإنفاذ والدفاع المدني تعمل طوال الليل لانتشال جثث الشهداء وإخراج الجرحى، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ سلسلة مجازر أمس في مدينة بعلبك الأثرية كما استهدف العدو الصهيوني العديد من قرى وبلدات المدينة.

وأوضح أن إجمالي عدد الشهداء في محافظة البقاع 800 شهيد و 1100 جريح منذ بدء العدوان على المحافظة اللبنانية.

وكان محافظ بعلبك الهرمل اللبنانية بشير خضر قال أمس عبر منصة إكس ونقلتها الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان "إن الجيش الإسرائيلي شن 20 غارة على محافظة بعلبك الهرمل، سقط جراءها 30 شهيدا و35 جريحا.