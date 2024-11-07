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حازم فتوح: جلسة خلال الأسبوع مع الزمالك لتجديد عقد سيف الجزيري - أخبار كلمتك

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حازم فتوح: جلسة خلال الأسبوع مع الزمالك لتجديد عقد سيف الجزيري - أخبار كلمتك

حازم فتوح: جلسة خلال الأسبوع مع الزمالك لتجديد عقد سيف الجزيري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 11:56 صباحاً - أكد حازم فتوح، وكيل أعمال سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن هناك جلسة الأسبوع مع إدارة النادي لتجديد عقد اللاعب لمدة موسمين. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز 

 وتنطلق مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز غدا الجمعة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

 

ترتيب الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 3 نقاط، فيما يحتل سموحة المركز الثاني بنفس النقاط.

وحقق  فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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