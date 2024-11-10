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مرموش يسجل ويصنع في فوز فرانفكورت على شتوتجارت 3-2 بالدوري الألماني (صور) - أخبار كلمتك

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مرموش يسجل ويصنع في فوز فرانفكورت على شتوتجارت 3-2 بالدوري الألماني (صور) - أخبار كلمتك

مرموش يسجل ويصنع في فوز فرانفكورت على شتوتجارت 3-2 بالدوري الألماني (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 08:46 مساءً - فاز فريق فرانكفورت على نظيره شتوتجارت بنتيجة 3-2 ، في  المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب "إم إتش بي آرينا"، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

وسجل هدف التقدم لصالح فرانكفورت اللاعب ايكيتيكي في الدقيقة الأولي من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بعد أسيست من عمر مرموش.  

وأحرز براون الهدف الثالث لفرانكفورت في الدقيقة 55، ونجح مرموش في إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 62 من ركلة حرة مباشرة. 

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وسجل أهداف فريق شتوتجارت فاجنومان وولتمادا وفي الدقيقة 86، 1+90. 

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تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام شتوتجارت 

وجاء تشكيل آينتراخت فرانكفورت كالتالي:"

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تعليق من فرانكفورت على احتمالية رحيل عمر مرموش

علق ماركوس كروش المدير الرياضي لنادي آنتراخت فرانكفورت على الأنباء المثارة حول احتمالية رحيل نجم الفريق عمر مرموش خلال الصيف المقبل.

وتحدث المدير الرياضي لفرانكفورت عبر شبكة "سكاي سبورت" ألمانيا قائلًا: "أنا سعيد بمواصلة مرموش تسجيل الأهداف".

وأثيرت أنباء حول اهتمام بايرن ميونيخ وليفربول بضم لاعب منتخب مصر الصيف المقبل.

وعن العروض قال: "أعتقد أن عمر يشعر بالراحة هنا".

وأتم كروش حديثه: "لذا لا يجب أن نناقش دائما ما سيحدث في الانتقالات أو الصفقات المحتملة".

ويمتد تعاقد مرموش مع فرانكفورت حتى صيف عام 2027.

ويعيش عمرو فترة من التألق رفقة الفريق الألماني خلال الموسم الجاري إذ أنه سجل 13 هدفًا وصنع 9 في 15 مباراة خاضها في كل البطولات.

وكان آخر تألق لمرموش هو تسجيله لهدف رائع من ركلة حرة قادت فريقه للفوز على سلافيا براج التشيكي في رابع جولات الدوري الأوروبي مساء الخميس.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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