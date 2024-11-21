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الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري بالدوري (صور) - أخبار كلمتك

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الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري بالدوري (صور) - أخبار كلمتك

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري بالدوري (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 05:15 مساءً - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي. 

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك مجموعة من الصور من مران اليوم وظهر على اللاعبين حالة من التفاؤل. 

تقسيمة فنية في مران الزمالك 

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية في منتصف الملعب، خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.


وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تطبيق ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الفنية في التقسيمة، ووجه المدير الفني  اللاعبين ومنحهم تعليمات باستمرار خلال هذه الفقرة.


واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعد حصول الفريق على راحة أمس الأربعاء من التدريبات الجماعية.
 

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ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.  

 

القنوات الناقلة لمباراة المصري 

 ومن المقرر أن تذيع قنوات أون تايم سبورت لقاء الزمالك والمصري.  

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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