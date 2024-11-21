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بالأرقام، ماذا قدم مبابي مع ريال مدريد في 100 يوم؟ - أخبار كلمتك

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بالأرقام، ماذا قدم مبابي مع ريال مدريد في 100 يوم؟ - أخبار كلمتك

بالأرقام، ماذا قدم مبابي مع ريال مدريد في 100 يوم؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 05:15 مساءً - يوافق اليوم الخميس، مرور 100 يوم على الظهور الأول للفرنسي كيليان مبابي بقميص ريال مدريد الإسباني الذي انضم إليه في صيف 2024 في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وطالما حلمت جماهير ريال مدريد برؤية كيليان مبابي بقميص فريقها لكن هذا الانتقال لم يحدث إلا في 3 يونيو الماضي.

وقبلها بعامين في صيف 2022 كانت إدارة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد على وشك حسم صفقة ضم مبابي، لكن نادي باريس سان جيرمان نجح في إقناعه بالتمديد في اللحظة الأخيرة.

ووقع كيليان مبابي عقدًا لمدة 5 مواسم مع ريال مدريد في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية عقده.

100 يوم على ظهور مبابي الأول مع ريال مدريد

وارتدى مبابي قميص ريال مدريد للمرة الأولى على الصعيد الرسمي في 14 أغسطس 2024 في نهائي كأس السوبر الأوروبي ضد أتالانتا الإيطالي.

ونجح كيليان مبابي في تسجيل هدف ريال مدريد الثاني في مرمى بطل الدوري الأوروبي "يوربا ليج" في الدقيقة 68 ليدون بداية مشواره مع الأبيض بهدف ولقب.

إلا أن الأمور لم تسِر بعدها على الشكل المطلوب مقارنة بإمكانيات مبابي والآمال العريضة الموضوعة عليه.

ورغم ذلك سجل الدولي الفرنسي 8 أهداف وصنع 2 آخرين على مدار 16 مباراة بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.

وعلى صعيد الدوري الإسباني سجل مبابي 6 أهداف في 11 مباراة بمعدل 0.55 هدفا للقاء الواحد، بالإضافة لتقديمه تمريرة حاسمة.

وفي دوري أبطال  أوروبا سجل الدولي الفرنسي هدفا وصنع آخر في 4 مواجهات، بالإضافة لتوقيعه على هدف في السوبر الأوروبي.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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