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بسبب عدم وجود سيارة إسعاف، سيدات الأهلي يفوز على إنبي اعتباريًا 2-0 - أخبار كلمتك

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بسبب عدم وجود سيارة إسعاف، سيدات الأهلي يفوز على إنبي اعتباريًا 2-0 - أخبار كلمتك

بسبب عدم وجود سيارة إسعاف، سيدات الأهلي يفوز على إنبي اعتباريًا 2-0 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 04:41 مساءً - فاز الفريق لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي اعتباريًا بنتيجة 2-0 على حساب إنبي وذلك في المواجهة التي كان من المقرر أن تقام بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز علي ملعب إنبي.  

وجاء قرار فوز الأهلي بسبب عدم إقامة المباراة نظرا لعدم تواجد سيارة الإسعاف في ملعب اللقاء.  

وكان ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، قد أعلن عن تشكيل الفريق لخوض مباراة إنبي التي تقام اليوم الخميس على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز. 

تشكيل سيدات الأهلي لمواجهة إنبي

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد وسارة كرد وثريا أشرف.

خط الوسط: نادين محمد ولولو نصر وحبيبة عمر.

خط الهجوم: منة طارق ونادين غازي وشارتي روبن.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:‏ إسراء السقا ونور إدريس وجنى محمود وأمل ناصر ومريم عفيفي وندى خالد وشهد هشام وأشرقت عادل ومريم خميس. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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