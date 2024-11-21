جامعة حلوان تعلن الكشوف النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 11:56 صباحاً - أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة الكشوف النهائية للطلاب المتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024/2025، حيث بلغ إجمالي المتقدمين 849 طالبًا وطالبة، وتم تقديم 8 طعون قُبلت جميعها، بينما تنازل 11 طالبًا، ليصل العدد النهائي للمرشحين إلى 830 مرشحًا بواقع 396 طالبًا و434 طالبة.

الكشوف النهائية للطلاب المتقدمين لـ انتخابات الاتحادات الطلابية

ومن المقرر أن تُعقد الجولة الأولى والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 24 نوفمبر 2024، تليها انتخابات الإعادة يوم الاثنين 25 نوفمبر، ثم تُجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، يعقبها انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 27 نوفمبر، وتختتم العملية الانتخابية يوم الخميس 28 نوفمبر بانتخابات أمناء اللجان ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

جامعة حلوان

شدد الدكتور السيد قنديل على ضرورة التزام الطلاب بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، ومراعاة ضوابط الدعاية الانتخابية، مؤكدًا أهمية المشاركة الفعالة من قبل الطلاب في اختيار ممثليهم بشكل يعبر عن تطلعاتهم.



وتُشرف على الانتخابات اللجنة العليا برئاسة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية الدكتور أحمد عليق مستشار الأنشطة الطلابية، ومحمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأميرة نبيل مدير إدارة الإتحادات الطلابية، الدكتور امام صلاح، عضو قانوني وهيئة تدريس، عدد 2 طلاب مشاركين من غير المرشحين للانتخابات.

واللجنة المعاونة تضم اللواء محمد عبد الحفيظ أبو شقة أمين عام الجامعة، وهشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حلمي عضو هيئة التدريس، وطارق علي مصطفى مدير عام مكتب رئيس الجامعة، وكريم سيد محمد محمود مدير مكتب نائب رئيس الجامعة، ومحمد حافظ مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.

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