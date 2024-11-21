كورال جامعة عين شمس يحيي حفل وزارة الداخلية لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين دراسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 10:58 صباحاً - أحيا كورال هارموني عربي احتفالية وزارة الداخلية من تنظيم قطاع شئون التعليم والطلاب بإدارة النشاط الفني بجامعة عين شمس بالتعاون مع قطاع العلاقات العامة بوزارة الداخلية.

جاء ذلك بحضور مساعد وزير الداخلية الذي توجه بالشكر لجامعة عين شمس على مساهمتها الفعالة في أحياء مثل هذه المناسبات القومية، كما حضر الاحتفالية العديد من رجال الشرطة والفنانين والإعلاميين.

كورال هارموني عربي يحيي حفل وزارة الداخلية لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين دراسيا

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وفي ضوء الحرص الدائم لجامعة عين شمس وقطاع شئون التعليم والطلاب على المساهمة الفاعلة في المناسبات والاحتفالات القومية، وفي إطار احتفالات وزارة الداخلية وتكريم أبناء الشهداء المتفوقين دراسيا.

نظمت كلية الطب بـ جامعة عين شمس احتفالية تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، وعلي الأنور، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وهالة سويد، وكيلة الكلية.

ويأتي ذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل المبتسر، الذي يُحتفل به سنويًا في 17 نوفمبر لزيادة الوعي بشأن التحديات التي تواجه الأطفال الخُدّج وأسرهم.

طب عين شمس تحتفل باليوم العالمي للأطفال المبتسرين

استهدفت الاحتفالية دعم الأسر التي تمر بتجربة الولادة المبكرة وتعزيز التوعية بالتحديات الصحية والنفسية التي يواجهها الأطفال المبتسرون وذويهم.

التغذية السليمة للأطفال المبتسرين

تضمنت الفعاليات محاضرات قدمها أساتذة من قسم التغذية بمستشفى الأطفال حول التغذية السليمة للأطفال المبتسرين، ومناقشة أمراض الشبكية لدى هؤلاء الأطفال. كما تم تناول موضوعات هامة مثل أنيميا نقص الحديد، والتغذية ومرض الالتهاب المعوي التنخري، وأهمية حليب الأم في تعزيز الصحة، بالإضافة إلى التطور العصبي والعقلي للأطفال المبتسرين.

هدفت الفعاليات إلى رفع مستوى الوعي بأسباب الولادة المبكرة ومضاعفاتها، وتشجيع البحث العلمي لتطوير أساليب رعاية الأطفال المبتسرين وتحسين نتائجهم الصحية. كما دعت لتحسين السياسات الصحية بما يضمن رعاية أفضل لهم.

وشهد اليوم استعراض الجهود التي تبذلها أقسام المستشفيات الجامعية التابعة لكلية الطب، ومنها مستشفى النساء، ومستشفى الأطفال، ومستشفى العبور، والمستشفى التخصصي، في تقديم الرعاية المتكاملة للأطفال المبتسرين.

تحسين جودة حياة الأطفال المبتسرين

والاحتفالية ليست مجرد نشاط توعوي، بل خطوة نحو دعم قضية إنسانية تهدف إلى تحسين جودة حياة الأطفال المبتسرين وأسرهم.

شهد الاحتفالية حنان إبراهيم رئيس قسم طب الأطفال صفاء شفيق رئيس قسم حديثي الولادة والمبتسرين ود. ياسمين جمال مدير مستشفى الأطفال.

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