مشاهير العرب - قائمة جوائز الأفضل في 2024.. تعرف على أبرز الحضور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 02:46 مساءً - أصبحت قائمة جوائز الأفضل في 2024 من الكلمات الأكثر بحثا على محرك «جوجل»، وذلك بعدما انتهى حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مساء الجمعة في مركز المنارة بالقاهرة الجديدة، وشهد الحفل حضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع.

وتم تكريم عدد من الشخصيات التي أبدعت في مجالاتها الفنية والإنسانية، حيث تم تقديم جائزة «إنجاز العمر» لأول مرة هذا العام برعاية شبكة تليفزيون النهار، لتكريم الشخصيات التي قدمت إسهامات بارزة وعززت القوة الناعمة المصرية.

قائمة جوائز الأفضل في 2024

حصل على جائزة «إنجاز العمر» كل من:

الدكتور مجدي يعقوب.

الفنان يحيى الفخراني.

الفنانة نادية الجندي.

رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

كما مُنحت الجائزة للفنان الراحل نبيل الحلفاوي، الذي توفي في وقت سابق من الشهر الجاري، وتسلم الجائزة ابناه.

ومن جانبه أعرب الفنان يحيى الفخراني عن تقديره للراحل قائلاً: «نبيل الحلفاوي كان أنبل النبلاء وأصدق الأصدقاء، وترك أثرًا لا يُنسى في حياتنا جميعًا».

جائزة النجم الذهبي

حصل الفنان أحمد السقا على جائزة «النجم الذهبي»، وأهدى جائزته إلى روح والده المخرج الراحل صلاح السقا.

جوائز المسلسلات

أفضل مسلسل درامي: «الحشاشين».

أفضل مسلسل كوميدي: «كامل العدد».

جوائز الإبداع

الفنان حمادة هلال.

الفنان خالد الصاوي.

المطرب إيهاب توفيق.

مهرجان الأفضل

يقوم بتنظيم مهرجان الأفضل موقع وشوشة، ويرأسه شرفيًا الفنان محمود قابيل، بينما تتولى الإعلامية سهير جودة الإشراف العام، ولأول مرة هذا العام، يتم دمج استفتاء الجمهور مع اختيارات لجنة التحكيم، لضمان الشفافية والنزاهة في اختيار الفائزين، تحت شعار: «الأفضل.. لمن يستحق».