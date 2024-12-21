بتكليف من قائد اللواء الثالث عاصفة المندوب الطبي للواء يكرم مدير الموارد البشرية بمستشفى الملك فهد - أخبار كلمتك

بتكليف من قائد اللواء الثالث عاصفة المندوب الطبي للواء يكرم مدير الموارد البشرية بمستشفى الملك فهد - أخبار كلمتك

انتقادات لاذعة توجه ضد الحوثيين عقب حديثهم عن هذا الامر - أخبار كلمتك

انتقادات لاذعة توجه ضد الحوثيين عقب حديثهم عن هذا الامر - أخبار كلمتك

القاضي قطران يتحدث عن أمر صادم في صنعاء - أخبار كلمتك

القاضي قطران يتحدث عن أمر صادم في صنعاء - أخبار كلمتك

التفكك الأسرى يدمر المجتمع.. «الأوقاف» تصدر العدد الأول من مجلة وقاية - أخبار كلمتك

التفكك الأسرى يدمر المجتمع.. «الأوقاف» تصدر العدد الأول من مجلة وقاية - أخبار كلمتك

البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

أبو الغيط يفتتح الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العربي - أخبار كلمتك

أبو الغيط يفتتح الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العربي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يستقبل مرشحة مصر لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يستقبل مرشحة مصر لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي - أخبار كلمتك

مدرب منتخب الكويت يتوعد الإمارات قبل مواجهة الغد في خليجي 26 (فيديو) - أخبار كلمتك

مدرب منتخب الكويت يتوعد الإمارات قبل مواجهة الغد في خليجي 26 (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «معك حتي يفرقنا الموت».. كندة علوش تهنئ عمرو يوسف بعيد ميلاده (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «معك حتي يفرقنا الموت».. كندة علوش تهنئ عمرو يوسف بعيد ميلاده (صور) - أخبار كلمتك

الإحصاء: 9.8 مليون فدان إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022/ 2023 - أخبار كلمتك

الإحصاء: 9.8 مليون فدان إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022/ 2023 - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - قائمة جوائز الأفضل في 2024.. تعرف على أبرز الحضور - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - قائمة جوائز الأفضل في 2024.. تعرف على أبرز الحضور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قائمة جوائز الأفضل في 2024.. تعرف على أبرز الحضور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 02:46 مساءً - أصبحت قائمة جوائز الأفضل في 2024 من الكلمات الأكثر بحثا على محرك «جوجل»، وذلك بعدما انتهى حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مساء الجمعة في مركز المنارة بالقاهرة الجديدة، وشهد الحفل حضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع.

وتم تكريم عدد من الشخصيات التي أبدعت في مجالاتها الفنية والإنسانية، حيث تم تقديم جائزة «إنجاز العمر» لأول مرة هذا العام برعاية شبكة تليفزيون النهار، لتكريم الشخصيات التي قدمت إسهامات بارزة وعززت القوة الناعمة المصرية.

قائمة جوائز الأفضل في 2024

قائمة جوائز الأفضل في 2024

حصل على جائزة «إنجاز العمر» كل من:

الدكتور مجدي يعقوب.

الفنان يحيى الفخراني.

الفنانة نادية الجندي.

رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

قائمة جوائز الأفضل في 2024

كما مُنحت الجائزة للفنان الراحل نبيل الحلفاوي، الذي توفي في وقت سابق من الشهر الجاري، وتسلم الجائزة ابناه.

ومن جانبه أعرب الفنان يحيى الفخراني عن تقديره للراحل قائلاً: «نبيل الحلفاوي كان أنبل النبلاء وأصدق الأصدقاء، وترك أثرًا لا يُنسى في حياتنا جميعًا».

جائزة النجم الذهبي

حصل الفنان أحمد السقا على جائزة «النجم الذهبي»، وأهدى جائزته إلى روح والده المخرج الراحل صلاح السقا.

جوائز المسلسلات

أفضل مسلسل درامي: «الحشاشين».

أفضل مسلسل كوميدي: «كامل العدد».

قائمة جوائز الأفضل في 2024

جوائز الإبداع

الفنان حمادة هلال.

الفنان خالد الصاوي.

المطرب إيهاب توفيق.

قائمة جوائز الأفضل في 2024

مهرجان الأفضل

يقوم بتنظيم مهرجان الأفضل موقع وشوشة، ويرأسه شرفيًا الفنان محمود قابيل، بينما تتولى الإعلامية سهير جودة الإشراف العام، ولأول مرة هذا العام، يتم دمج استفتاء الجمهور مع اختيارات لجنة التحكيم، لضمان الشفافية والنزاهة في اختيار الفائزين، تحت شعار: «الأفضل.. لمن يستحق».

اقرأ أيضاً
نبيل الحلفاوي حاضرا.. القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الأفضل 2024

لمن فاته حفل «ذا بيست».. تعرف على قائمة الفائزين بجوائز الأفضل 2024

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

مشاهير العرب - 28 مليون جنيه.. إيرادات فيلم «الهنا اللي انا فيه» بدور العرض السعودية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق