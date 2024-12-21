مشاهير العرب - مريم الخشت عن شخصيتها في «نقطة سودة»: رضوى ليست ساذجة ومستحيل أن أعيش مع أم تشبه سماح أنور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 02:46 مساءً - فاجأت الفنانة مريم الخشت قطاعا كبيرا من محبيها بظهورها بشخصية رضوى ضمن أحداث مسلسل «نقطة سودة»، الذي يعرض عبر شاشة MBC مصر حاليا، وخاصة مع معايشتها لحالة الصراع التي تدور بين عائلة السويفي وريان، مما جعلها تتصدر المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ بداية عرضه.

وفي هذا السياق، كشفت مريم الخشت، في تصريحات خاصة لـ كلمتك عن سعادتها بمسلسل «نقطة سودة»، قائلة: «الحقيقة ردود أفعال الجمهور مع شخصية رضوى أسعدتني، مشيرة إلى أن شخصية رضوى ضمن أحداث نقطة سودة ليست ساذجة كما وصفها البعض»، موضحة أنها مجبرة أن تكون بينهم من أجل حماية ابنها ونفسها من هذا الصراع.

وأضافت: «لم أجد الكثير من الصعوبات في تحضير شخصية رضوى، لأن أصعب حاجة في أي عمل أن تكون الشخصية ليست واضحة».

وتابعت: «العمل كان مريحا بالنسبة لي، لأن من كانوا معي في المسلسل يساعدون من حولهم ولا يهتمون فقط بأنفسهم، بالإضافة إلى أن العمل مع فريق يتعاون معك، فهذا من الأمور الجيدة بالطبع».

وواصلت: «وجود مشاهدي مع الفنانة سماح أنور من الأشياء التي أسعدتني كثيرا»، مردفة: «مكنتش حاسة إن أمام سماح أنور والشغل معاها مريح جدا، هي مصدقة الشخصية جدا ومؤمنة بسميرة لدرجة أنها مش سايبة مكان لرضوى إنها تاخد حقها أو يكون ليها شخصية، لو سميرة أمي ببشخصيتها دي في الحقيقة مستحيل أعيش معاها».

وعن حياة رضوى في مسلسل «نقطة سودة»، قالت مريم الخشت: «نصيحتي ليها إنها تبعد عن هذا الصراع».

مسلسل نقطة سودة

وتدور أحداث «نقطة سودة» في إطار اجتماعي تشويقي، ويعد المسلسل هو العمل الفني الثاني الذي يجمع أحمد فهمي وناهد السباعي، بعد تعاونهما سويًا في فيلم «اللعبة أمريكاني»، الذي تم عرضه عام 2019، للمخرج مصطفى أبو سيف، وشارك معهما مجموعة من الفنانين منهم شيماء سيف، وأحمد الشامي، وعارفة عبد الرسول، وانتصار، وعلاء زينهم، وأيمن القيسوني، ومحمد السويسي، وهبة الإمام.