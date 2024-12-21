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أكاديمية الفنون تنعى الدكتور محسن التوني - أخبار كلمتك

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أكاديمية الفنون تنعى الدكتور محسن التوني - أخبار كلمتك

أكاديمية الفنون تنعى الدكتور محسن التوني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 02:40 مساءً - نعت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، الدكتور الراحل محسن التوني الأستاذ بقسم الصوت بمعهد السينما والعميد السابق للمعهد، والذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت. 

أكاديمية الفنون تنعي محسن التوني 

وجاء في بيان أكاديمية الفنون: “بخالص الحزن والأسى تنعى الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، الأستاذ الدكتور محسن التوني الأستاذ بقسم الصوت والعميد السابق بالمعهد العالي للسينما... رحم الله الفقيد والهم أسرته الصبر والسلوان”. 

مهندس الصوت محسن التوني 

 وشارك مهندس الصوت السينمائى محسن التونى فى عدد من الأعمال الفنية، منها “المولد -  جحيم تحت الماء - أبو كرتونة - المخطوفة  - أربعة فى مهمة رسمية -  شقاوة فى السبعين”.

وأصدرت نقابة المهن السينمائية بيانا صحفيا تنعى فيه الراحل محسن التونى مهندس الصوت السينمائى الذى توفى اليوم. 

وقالت نقابة المهن السينمائية فى بيانها: بسم الله الرحمن الرحيم

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم، ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل الدكتور/ محسن التوني - استاذ بقسم الصوت وعميد المعهد العالي للسينما سابقا وعضو مجلس إدارة النقابة ونشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان".

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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