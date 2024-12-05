مشاهير العرب - فيلم «ولاد رزق 3 يفشل في تحقيق إيرادات في آخر ليلة عرض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 12:47 مساءً - فشل فيلم «ولاد رزق 3 بطولة النجم أحمد عز، في تحقيق إيرادات مرتفعة، بدور السينما، في آخر ليلة عرض.

إيرادات فيلم ولاد رزق 3

وجاءت إيرادات فيلم ولاد رزق 3، أمس حوالي 233 جنيهًا فقط، ليكون قد تجاوز ربع مليار جنيه في شباك التذاكر، محققًا 258 مليونًا و282 ألفًا و944 جنيهًا خلال 25 أسبوعًا.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

يشارك في فيلم ولاد رزق 3، في بطولته عدد كبير من الفنانين، وهم: أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد ممدوح، علي صبحي، نسرين أمين، بالإضافة إلى ظهور بعض ضيوف الشرف منهم: إياد نصار، كريم عبد العزيز، والفيلم من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

فيلم ولاد رزق 3

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3، حول عودة شبح الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، بعد أن اتخذوا عهدًا بألا يعودوا لتلك الممارسات مرة أخرى.