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الإعلان عن تقديم موسم ثان من مسلسل Sweetpea - أخبار كلمتك

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الإعلان عن تقديم موسم ثان من مسلسل Sweetpea - أخبار كلمتك

الإعلان عن تقديم موسم ثان من مسلسل Sweetpea - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 12:38 مساءً - Sweetpea، أعلنت منصة STARZ الرقمية، رسميًّا عن تقديم  موسم ثان من مسلسل Sweetpea، وذلك بعد انتشار العديد من الشائعات والأخبار.

تفاصيل الموسم الأول لمسلسل Sweetpea

وطرحت منصة STARZ الرقمية،  حلقات الموسم الأول من مسلسل الجريمة والكوميديا السوداء، مسلسل Sweetpea، في أكتوبر الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا، ومشاهدات مرتفعة.

Sweetpea، هو مسلسل تلفزيوني درامي كوميدي، من تأليف كيرستي سوين، عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب سي جيه سكوز.

 

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قصة مسلسل Sweetpea

Sweetpea، يحكي قصة شابة عادية، تعمل في وظيفة مملة، وتشعر بالتجاهل من قبل الجميع، بعد حادثة عنيفة، تتحول حياتها تمامًا، وتكتشف أنها قادرة على ارتكاب جرائم قتل، المسلسل يستعرض كيف تتحول من شخصية هادئة إلى قاتلة بدم بارد، بينما تحاول التكيف مع هذا الجانب المظلم الجديد في شخصيتها.

 المسلسل بطولة إيلا بورنيل، وكالام لونش، ونيكول ليكي، وليا هارفي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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