الإعلان عن تقديم موسم ثان من مسلسل Sweetpea - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 12:38 مساءً - Sweetpea، أعلنت منصة STARZ الرقمية، رسميًّا عن تقديم موسم ثان من مسلسل Sweetpea، وذلك بعد انتشار العديد من الشائعات والأخبار.

تفاصيل الموسم الأول لمسلسل Sweetpea

وطرحت منصة STARZ الرقمية، حلقات الموسم الأول من مسلسل الجريمة والكوميديا السوداء، مسلسل Sweetpea، في أكتوبر الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا، ومشاهدات مرتفعة.

Sweetpea، هو مسلسل تلفزيوني درامي كوميدي، من تأليف كيرستي سوين، عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب سي جيه سكوز.

قصة مسلسل Sweetpea

Sweetpea، يحكي قصة شابة عادية، تعمل في وظيفة مملة، وتشعر بالتجاهل من قبل الجميع، بعد حادثة عنيفة، تتحول حياتها تمامًا، وتكتشف أنها قادرة على ارتكاب جرائم قتل، المسلسل يستعرض كيف تتحول من شخصية هادئة إلى قاتلة بدم بارد، بينما تحاول التكيف مع هذا الجانب المظلم الجديد في شخصيتها.

المسلسل بطولة إيلا بورنيل، وكالام لونش، ونيكول ليكي، وليا هارفي.

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