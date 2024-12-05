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مشاهير العرب - اليوم.. انطلاق فعاليات مهرجان البحر الأحمر في دورته الرابعة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - اليوم.. انطلاق فعاليات مهرجان البحر الأحمر في دورته الرابعة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. انطلاق فعاليات مهرجان البحر الأحمر في دورته الرابعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 12:31 مساءً - تبدأ اليوم الاثنين، فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، في نسخته الرابعة، بعرض فيلم «ضى»، إخراج كريم الشناوى وتأليف هيثم دبور، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى 14 ديسمبر الجاري.

فيلم ضي

ويتناول فيلم «ضي»، قصة مراهق ألبينو (عدو الشمس) نوبي، في رحلة ساحرة من جنوب مصر إلى شمالها مع عائلته المفككة ومدرسة الموسيقى الخاصة به، وصوته الساحر من أجل تحقيق حلمه، والفيلم بطولة الممثلة السعودية أسيل عمران، والممثلة السودانية إسلام مبارك، بالإضافة إلى العديد المصريين حنين سعيد وبدر محمد، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوى.

فيلم ضي

وحرص عدد من نجوم الفن السفر إلى السعودية استعداداً لحضور حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، والمقرر إقامته اليوم، ومن بين هؤلاء النجوم نادية الجندي، الإعلامية لميس الحديدي، منى زكى، هند صبري، أمينة خليل، ومحمد فراج وزوجته بسنت شوقي.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وتنطلق الدورة الجديدة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي تحت شعار للسينما بيت جديد، وتشهد هذه الدورة مشاركة 120 فيلماً متنوعاً من 81 دولة، منها 63 فيلماً طويلاً، 54 فيلماً قصيراً، 20 عرض سجادة حمراء و48 عرض عالمي أول، وتشمل العروض هذا العام 66 فيلماً عربياً و34 فيلماً سعودياً، فيما يتنافس 36 صانع أفلام.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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