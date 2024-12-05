"نفيسة عبد ربه" نقطة تحول بحياتها، أبرز المحطات بمسيرة فردوس عبد الحميد الفنية بمناسبة تكريمها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 12:54 مساءً - تعد الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد واحدة من العلامات البارزة في المسرح والتلفزيون والسينما العربية والمصري، فبرغم قلة الأعمال التي قدمتها فردوس عبد الحميد إلا أنها كانت دائمًا تؤمن أن الفن بقيمة الدورة الذي تقدمه ومدى تأثيره على الجمهور وليس حجمه وكثرة عدده.

نشأة فردوس عبد الحميد

نشأت فردوس عبد الحميد في مدينة الإسكندرية متعلقة بوالدها الذي كان دائمًا من محبي الفنون والاستعراض ليغرس حب الفن في قلب فردوس الصغيرة كذلك، وعند انتقالها للقاهرة بصحبة أسرتها وجدت فردوس إعلانًا في إحدى الصحف للمعهد العالي للفنون المسرحية يطلب دفعة جديد للبنات فقط، وتقدمت فردوس بدون أي خبرة ومعرفة سابقة عن التمثيل وتم قبولها بعد التدريب لعدة أشهر مع أكثر من 500 فتاة.

أول أعمال فردوس عبد الحميد بالمسرح

وعملت فردوس بعد تخرجها بالمسرح القومي في عدة مسرحيات أهمها “مكبث” والنسخة المصرية من “الإسكافية العجيبة” والتي تري فردوس إنها أحد أهم المحطات في حياتها العملية، والتي كانت السبب في لفت نظر المخرج كمال الشيخ إلى موهبتها غير العادية ليقول عنها “تولد موهبة جديدة بقلب المسرح القومي، فاقرعوا لها الطبول” وقدمها لأول مرة على الشاشة الذهبية من خلال فيلم “على من نطلق الرصاص” عام 1975م.

"نفيسة عبد ربه" نقطة تحول بحياة فردوس عبد الحميد

وانتقلت بعدها إلى الشاشة الفضية حيث قدمت العديد من المسلسلات ولكن كان مسلسل “ميزو” مع الفنان الراحل سمير غانم والمخرج الكبير محمد أباظة هو نقطة تحول في حياة فردوس عبد الحميد حيث عرفها الجمهور بشخصية “نفيسة عبد الربه" التي استطاعت أن تجاري عملاق الكوميديا في “إيفهاته” وتضع لمساتها الساحرة على الشخصية.

وتوالت أعمال فردوس عبد الحميد بعد ذلك ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، لتكون أبرز أعمالها الطوق والأسورة، الحريف، في مهب الريح، ليلة القبض على فاطمة وغيرها العديد من الأعمال التي أثرت في وجدان كل بيت عربي ومصري من دموع وضحكات وحكايات تدخل القلب وتثري العقول بأعمالها المختارة بدقة.

تكريم فردوس عبد الحميد من المسرح القومي

وكرم المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، وتحت إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد في احتفالية كبري، بالمسرح القومي مساء أمس الأربعاء.

وحرص كل من الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز والفنانة عفاف شعيب والمخرج محمد فاضل والفنان رشوان توفيق والفنان إيهاب فهمي والمخرج خالد جلال على حضور حفل تكريم الفنانة فردوس عبد الحميد.

خالد جلال: فردوس عبد الحميد ماخانتش مهنتها

وقال المخرج خالد جلال خلال حفل تكريم الفنانة فردوس عبد الحميد إنه يشعر بالحظ الشديد لما تمتلكه مصر من قامات فنية عظيمة، فحرص على شكر الفنان إيهاب فهمي على إعادة تقليد تكريم الفنانين الكبار الذين يمثلون تاريخ مصر الفني.

وقال: " فردوس عبد الحميد ماخانتش مهنتها ولو للحظة واحدة وكانت دايما على قدر عظيم من الاحترام والمهنية".

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