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مشاهير العرب - الليلة.. حفل لـ فرقة كنوز على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - الليلة.. حفل لـ فرقة كنوز على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الليلة.. حفل لـ فرقة كنوز على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 07:18 مساءً - يحيي الفنان محمود درويش وفرقته كنوز، مساء اليوم، حفلًا ساهرًا على خشبة مسرح سيد درويش بدار الأوبرا بالإسكندرية.

ويقدم محمود درويش، خلال الحفل باقة من أجمل أغاني الزمن الجميل، أبرزها: كان أجمل يوم ولا تكذبى ولست قلبى لـ محمد عبد الوهاب، حبك نار وجبار لـ محمد الموجى، ضحك ولعب لـ منير مراد، ليالى الأنس ويا ساعة بالوقت أجري وماقالي وقولتله لـ فريد الأطرش، جانا الهوى وسواح لبليغ حمدي، ميدلي وطني صورة، احلف بسماها لكمال الطويل وميدلي لأم كلثوم.

محمود درويش

يشار إلى أن فرقة كنوز للموسيقى العربية تأسست عام 2004 على يد المطرب محمود درويش وتهدف الفرقة إلى تقديم أعمال الموسيقى العربية التراثية والحديثة بأصوات واعدة، وتضم الفرقة مجموعة من أمهر العازفين، وقدمت الفرقة العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر، ولاقت استحسان الجمهور والنقاد.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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