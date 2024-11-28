مشاهير العرب - الليلة.. حفل لـ فرقة كنوز على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 07:18 مساءً - يحيي الفنان محمود درويش وفرقته كنوز، مساء اليوم، حفلًا ساهرًا على خشبة مسرح سيد درويش بدار الأوبرا بالإسكندرية.

ويقدم محمود درويش، خلال الحفل باقة من أجمل أغاني الزمن الجميل، أبرزها: كان أجمل يوم ولا تكذبى ولست قلبى لـ محمد عبد الوهاب، حبك نار وجبار لـ محمد الموجى، ضحك ولعب لـ منير مراد، ليالى الأنس ويا ساعة بالوقت أجري وماقالي وقولتله لـ فريد الأطرش، جانا الهوى وسواح لبليغ حمدي، ميدلي وطني صورة، احلف بسماها لكمال الطويل وميدلي لأم كلثوم.

يشار إلى أن فرقة كنوز للموسيقى العربية تأسست عام 2004 على يد المطرب محمود درويش وتهدف الفرقة إلى تقديم أعمال الموسيقى العربية التراثية والحديثة بأصوات واعدة، وتضم الفرقة مجموعة من أمهر العازفين، وقدمت الفرقة العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر، ولاقت استحسان الجمهور والنقاد.