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إليسا وتامر عاشور في حفل مشترك بالدوحة قريبا - أخبار كلمتك

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إليسا وتامر عاشور في حفل مشترك بالدوحة قريبا - أخبار كلمتك

إليسا وتامر عاشور في حفل مشترك بالدوحة قريبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 07:05 مساءً - تحيي الفنانة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا في قطر بالدوحة خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويشارك إليسا في إحياء الحفل الفنان تامر عاشور، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور جماهيري كبير.

وكانت إليسا علقت حفلاتها الغنائية لفترة بسبب الأوضاع التي تمر بها بلدها لبنان، لكنها عادت واستأنفت نشاطها مؤخرا.

حفل رامي صبري وإليسا في السعودية

 

وفي وقت سابق أحيت إليسا واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية في المملكة العربية السعودية وشاركها الحفل الفنان رامي صبري.

وقدمت إليسا خلال حفلها بالسعودية عددًا كبيرًا من أغانيها الشهيرة ومنهم كرمالك وبتمون، كما أنها تألقت في غناء أغنية يا سهر الليالي ورقص معها الجمهور.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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