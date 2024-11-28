أحمد سعد يدعم المخرج عمر زهران: "أنضف وأطهر خلق الله" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 07:37 مساءً - فاجأ المطرب أحمد سعد، جمهوره ومحبيه، بدعم المخرج عمر زهران، في قضية سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

في هذا السياق، نشر “أحمد سعد” صورة له برفقة عمر زهران، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” معلقا عليها: "عمر زهران أنضف وأطهر خلق الله، اللهم إنك أعلم بأن عبدك الشريف الطاهر، عمر بريء وأنا أشهد أمام الله أنه خير صديق وأخ، وإنه في حياتي شخص إيجابي جدا جدا".

بسمة وهبة تتحدث عن أزمة المخرج عمر زهران

على جانب آخر، كانت الإعلامية بسمة وهبة، قد ظهرت عبر لايف، بثته عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” تتحدث فيه عن أزمة المخرج عمر زهران، قائلة: "إن عمر زهران أستاذي ومعلمي، وأول مرة اقف فيها أمام الكاميرا كانت على يده".

وأضافت: "لكن حصل خلاف بيني وبينه منذ ثلاث سنوات، ولما كنا بنشوف بعض مش بنسلم على بعض، وده لأسباب أرفض الحديث عنها".

قالت الإعلامية بسمة وهبة إنها حضرت كشاهد نفي أمام المحكمة، في الجلسة الأولى لمحاكمة المخرج عمر زهران في اتهامه بقضية سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.

وأضافت بسمة في تصريحات خاصة لكلمتك أنها كشفت أمام المحكمة مدى علاقتها بالمخرج عمر زهران والتي تمتد لأكثر من 30 عامًا، وأنها تعلم جيدًا مدى أمانته وأخلاقه الراقية، كما أنه طوال عمره حسن السمعة بين زملائه داخل الوسط الفني والإعلامي.

وأوضحت بسمة وهبة أن ذهابها إلى المحكمة كان واجبًا وفرضا عليها، كما أنه حضر جلسة المحاكمة خمسة محامين من مكتب النائب علاء عابد للدفاع عن عمر زهران، بجانب المحامي الأساس للقضية.

وتابعت بسمة أنه كان لا بد من أن توضح أمام الجميع كل ما تعرفه عن المخرج عمر زهران، رغم الخلاف بينهما، لكن ذلك لم يمنعها من الإدلاء بشهادتها لكونها تعرفه جيدًا على المستوى المهني والشخصي.

وأضافت بسمة أنها تأثرت كثيرًا عندما شاهدت عمر زهران بالمحكمة، وتظهر عليه علامات الإرهاق خاصة أنه مصاب بمرض السكري والقلب، كما أن تأثرها الأكبر كان لكونه بريئًا من تلك التهم وهي تعلم ذلك، فكيف لها أن تشاهد شخصًا مظلومًا في هذا الموقف ولا تتأثر، لذلك لم تتمالك دموعها.

أولى جلسات محاكمة المتهم بسرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

وعقدت محكمة جنح الجيزة، أولى جلسات محاكمة المخرج عمر زهران اليوم الثلاثاء، في اتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من زوجة المخرج خالد يوسف، بعد تقدمها ببلاغ رسمي ضد المخرج.

وتقدم دفاع المتهم بطلب إخلاء سبيل المتهم على ذمة التحقيقات، وطالب بتأجيل نظر القضية لحين الاطلاع عن الأوراق بسبب إحالة المتهم إلى المحاكمة في وقت قصير، ولحضور المحامي الأصلي للمتهم.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 3 ديسمبر المقبل.

إحالة عمر زهران إلى المحاكمة الجنائية بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

وقررت الجهات القضائية، إحالة المخرج عمر زهران للمحاكمة الجنائية العاجلة بمحكمة الجيزة، في قضية اتهامه بسرقة مشغولات ذهبية، بناء على البلاغ الذي تقدمت به الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، وزوجها المخرج خالد يوسف.

وكشفت التحقيقات تفاصيل المسروقات الذهبية، وتبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).

وأفادت التحقيقات بأن المتهم عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأقر بأن المضبوطات تحصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي.

وقررت النيابة العامة بالجيزة حجز المخرج الشهير، 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث الجنائية، في اتهامه بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.

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