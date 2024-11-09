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وسط مخاوف من حدوث هذا الامر.. الكشف عن مصير قاتل الضباط السعوديين في سيئون عقب عملية بحث واسعة - أخبار كلمتك

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وسط مخاوف من حدوث هذا الامر.. الكشف عن مصير قاتل الضباط السعوديين في سيئون عقب عملية بحث واسعة - أخبار كلمتك

وسط مخاوف من حدوث هذا الامر.. الكشف عن مصير قاتل الضباط السعوديين في سيئون عقب عملية بحث واسعة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 9 نوفمبر 2024 10:58 صباحاً - كلمتك/خاص:

قالت مصادر:بعد عملية بحث واسعة استغرقت اكثر من عشر ساعات قوات الامن والمنطقة العسكرية الاولى تفشل في القبض او الأمساك بالجندي محمد العروسي .
واضافت: قتل الجندي العروسي بسلاحه الكلاشنكوف مساء امس ضابطين سعوديين واصاب آخر بجراح خطيرة وفر العروسي راجلاً بإتجاه المزارع القريبة من مقر المنطقة العسكرية الاولى ومن ثم هرب الى مكان مجهول .
واختتمت:مايوضح ان عملية الاغتيال لها ابعاد خبيـثة وخطيرة ولم يكون ذلك الفعل ناتج عن تصرف فردي فقط بدورها رصدت الاجهزة  مبلغ قدره ٣٠ مليون ريال يمني لمن يدلي بمعلومات تمكنها من الوصول الى العروسي وسط مخاوف من ذهابه الى مناطق مليشيا الحوثيين.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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