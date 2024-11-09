وسط مخاوف من حدوث هذا الامر.. الكشف عن مصير قاتل الضباط السعوديين في سيئون عقب عملية بحث واسعة - أخبار كلمتك

قالت مصادر:بعد عملية بحث واسعة استغرقت اكثر من عشر ساعات قوات الامن والمنطقة العسكرية الاولى تفشل في القبض او الأمساك بالجندي محمد العروسي .

واضافت: قتل الجندي العروسي بسلاحه الكلاشنكوف مساء امس ضابطين سعوديين واصاب آخر بجراح خطيرة وفر العروسي راجلاً بإتجاه المزارع القريبة من مقر المنطقة العسكرية الاولى ومن ثم هرب الى مكان مجهول .

واختتمت:مايوضح ان عملية الاغتيال لها ابعاد خبيـثة وخطيرة ولم يكون ذلك الفعل ناتج عن تصرف فردي فقط بدورها رصدت الاجهزة مبلغ قدره ٣٠ مليون ريال يمني لمن يدلي بمعلومات تمكنها من الوصول الى العروسي وسط مخاوف من ذهابه الى مناطق مليشيا الحوثيين.