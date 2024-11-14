مسؤول أمريكي: لم نصل إلى اتفاق بعد بين إسرائيل وحزب الله لكننا اقتربنا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 06:53 مساءً - نقل موقع أكسيوسعن مسؤول أمريكي، لم يسمه، قوله: لم نصل إلى اتفاق بعد بين إسرائيل وحزب الله لكننا اقتربنا

اتفاق بين إسرائيل وحزب الله

وفي وقت سابق ذكر موقع أكسيوس، في تقرير له أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشار لإدارة الرئيس جو بايدن أنه يريد إنهاء الحرب في لبنان خلال أسابيع.

نتنياهو يرغب في إنهاء حرب لبنان خلال أسابيع

وأكد الموقع الأمريكي في تقريره إن اجتماعات الوزير الإسرائيلي رون ديرمر بواشنطن بشأن وقف إطلاق النار في لبنان كانت مثمرة.

وفي السياق ذاته قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين، يوم الأربعاء الماضي، إنه يأمل في تحقيق وقف قريب لإطلاق النار في لبنان.

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