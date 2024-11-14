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مسؤول أمريكي: لم نصل إلى اتفاق بعد بين إسرائيل وحزب الله لكننا اقتربنا - أخبار كلمتك

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مسؤول أمريكي: لم نصل إلى اتفاق بعد بين إسرائيل وحزب الله لكننا اقتربنا - أخبار كلمتك

مسؤول أمريكي: لم نصل إلى اتفاق بعد بين إسرائيل وحزب الله لكننا اقتربنا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 06:53 مساءً -  نقل موقع أكسيوسعن مسؤول أمريكي، لم يسمه، قوله: لم نصل إلى اتفاق بعد بين إسرائيل وحزب الله لكننا اقتربنا

اتفاق بين إسرائيل وحزب الله

وفي وقت سابق ذكر موقع أكسيوس، في تقرير له  أن  رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشار لإدارة الرئيس جو بايدن أنه يريد إنهاء الحرب في لبنان خلال أسابيع.

نتنياهو يرغب في إنهاء حرب لبنان خلال أسابيع 

وأكد  الموقع الأمريكي في تقريره  إن اجتماعات الوزير الإسرائيلي رون ديرمر بواشنطن بشأن وقف إطلاق النار في لبنان كانت مثمرة.

وفي السياق ذاته قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين، يوم الأربعاء الماضي، إنه يأمل  في تحقيق وقف قريب لإطلاق النار في لبنان.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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