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تحذيرات عاجلة بحدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

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تحذيرات عاجلة بحدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

تحذيرات عاجلة بحدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 07:03 مساءً - كلمتك/خاص

أصدرت وزارة الزراعة والري نشرة الطقس الزراعية المتوقعة خلال الـ24 ساعة القادمة في مختلف المناطق اليمنية. وأظهرت التوقعات ما يلي:

  • أجواء باردة خلال الليل والصباح الباكر، خاصة في محافظات عمران، صعدة، صنعاء، ذمار، والبيضاء.
  • احتمالية تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية.
  • أجواء غائمة جزئياً مع فرص لهطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية.
  • رياح نشطة تتراوح سرعتها بين 15-25 عقدة.
  • طقس مستقر مع أجواء تميل إلى البرودة ليلاً، ورياح معتدلة السرعة.
  • يُنصح المزارعون في المرتفعات الجبلية بحماية المحاصيل من تأثير البرودة.
  • توفير العناية بالمحاصيل المروية لتجنب الإجهاد المائي الناتج عن الجفاف النسبي.
  • المزارعون في السواحل الشرقية والجنوبية مدعوون لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل من مياه الأمطار.

هذه النشرة موجهة لتعزيز التكيف الزراعي مع الأحوال الجوية وضمان سلامة الإنتاج الزراعي.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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