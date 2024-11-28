تحذيرات عاجلة بحدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 07:03 مساءً - كلمتك/خاص
أصدرت وزارة الزراعة والري نشرة الطقس الزراعية المتوقعة خلال الـ24 ساعة القادمة في مختلف المناطق اليمنية. وأظهرت التوقعات ما يلي:
- أجواء باردة خلال الليل والصباح الباكر، خاصة في محافظات عمران، صعدة، صنعاء، ذمار، والبيضاء.
- احتمالية تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية.
- أجواء غائمة جزئياً مع فرص لهطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية.
- رياح نشطة تتراوح سرعتها بين 15-25 عقدة.
- طقس مستقر مع أجواء تميل إلى البرودة ليلاً، ورياح معتدلة السرعة.
- يُنصح المزارعون في المرتفعات الجبلية بحماية المحاصيل من تأثير البرودة.
- توفير العناية بالمحاصيل المروية لتجنب الإجهاد المائي الناتج عن الجفاف النسبي.
- المزارعون في السواحل الشرقية والجنوبية مدعوون لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل من مياه الأمطار.
هذه النشرة موجهة لتعزيز التكيف الزراعي مع الأحوال الجوية وضمان سلامة الإنتاج الزراعي.
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