إطلاق تحذير عاجل بحدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

توقَّعَ المركَزُ الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء شديدة البرودة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة. وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم الخميس بأن الأجواء تكون باردة إلى شديدة البرودة على محافظات “صعده، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء” تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين (02 – 06 درجات مئوية).

كما توقع أجواء باردة على مرتفعات محافظات “اب، الضالع، ابين ولحج” تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين (5 – 10 درجات مئوية) اثناء الليل والصباح الباكر وَصحوة إلى غائمة جزئيا نهاراً مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات “حجّـة، المحويت، ريمة، إب، تعز”.

وأشَارَ إلى أن أجواء المناطق الساحلية صحوة إلى غائمة جزئياً، ورياح قوية السرعة تصل سرعتها إلى 25 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.

ولفت إلى أن المناطق الصحراوية تسود فيها أجواء صحوة تميل للبرودة ليلاً مع تشكل السحب المنخفضة اثناء النهار، والرياح معتدلة السرعة إلى نشطه أحياناً مثيرة الاتربة والرمال.

وجدد مركز الأرصاد والإنذار المبكر تحذيراته للمواطنين في المناطق آنفة الذكر بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة خُصُوصاً الأطفال وطلبة المدارس وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر. ونبه المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية وكذا النحالين ورعاة الماشية.

كما حذر الصيادين ومرتادي البحر في جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن. من اضطراب البحر وارتفاع الموج.