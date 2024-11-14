مشاهير العرب - وفاة والة المخرج معتز حسام - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وفاة والة المخرج معتز حسام - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:06 - سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:06 - سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق - أخبار كلمتك

درجة الحرارة 7 على هذه المنطقة.. «الأرصاد» تكشف عن توقعات طقس السبت 16 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

درجة الحرارة 7 على هذه المنطقة.. «الأرصاد» تكشف عن توقعات طقس السبت 16 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

المعماريين العرب تناقش دور التنمية المستدامة في العمارة المعاصرة ببغداد غدا - أخبار كلمتك

المعماريين العرب تناقش دور التنمية المستدامة في العمارة المعاصرة ببغداد غدا - أخبار كلمتك

اللحم السوداني بـ 275 جنيها، أسعار السلع الأساسية بسوق اليوم الواحد في مدينة نصر (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

اللحم السوداني بـ 275 جنيها، أسعار السلع الأساسية بسوق اليوم الواحد في مدينة نصر (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي يتعاون مع "جيمناي أفريقيا" لأول مرة ضمن فعاليات أيام الصناعة - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي يتعاون مع "جيمناي أفريقيا" لأول مرة ضمن فعاليات أيام الصناعة - أخبار كلمتك

الجنيه الذهب يفقد أكثر من 1500 جنيه الأسبوع الجاري - أخبار كلمتك

الجنيه الذهب يفقد أكثر من 1500 جنيه الأسبوع الجاري - أخبار كلمتك

يويفا يعاقب فرنسا والكيان الصهيوني بسبب أحداث مباراة المنتخبين - أخبار كلمتك

يويفا يعاقب فرنسا والكيان الصهيوني بسبب أحداث مباراة المنتخبين - أخبار كلمتك

قبل مواجهة كاب فيردي، مشوار منتخب مصر بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا - أخبار كلمتك

قبل مواجهة كاب فيردي، مشوار منتخب مصر بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا - أخبار كلمتك

تعرف على درجات الحرارة بالعاصمة برايا قبل مباراة مصر وكاب فيردي - أخبار كلمتك

تعرف على درجات الحرارة بالعاصمة برايا قبل مباراة مصر وكاب فيردي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

إطلاق تحذير عاجل بحدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إطلاق تحذير عاجل بحدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

إطلاق تحذير عاجل بحدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 11:06 مساءً - كلمتك/ خاص

توقَّعَ المركَزُ الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء شديدة البرودة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة. وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم الخميس بأن الأجواء تكون باردة إلى شديدة البرودة على محافظات “صعده، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء” تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين (02 – 06 درجات مئوية). 

كما توقع أجواء باردة على مرتفعات محافظات “اب، الضالع، ابين ولحج” تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين (5 – 10 درجات مئوية) اثناء الليل والصباح الباكر وَصحوة إلى غائمة جزئيا نهاراً مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات “حجّـة، المحويت، ريمة، إب، تعز”. 

وأشَارَ إلى أن أجواء المناطق الساحلية صحوة إلى غائمة جزئياً، ورياح قوية السرعة تصل سرعتها إلى 25 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن. 

ولفت إلى أن المناطق الصحراوية تسود فيها أجواء صحوة تميل للبرودة ليلاً مع تشكل السحب المنخفضة اثناء النهار، والرياح معتدلة السرعة إلى نشطه أحياناً مثيرة الاتربة والرمال. 

وجدد مركز الأرصاد والإنذار المبكر تحذيراته للمواطنين في المناطق آنفة الذكر بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة خُصُوصاً الأطفال وطلبة المدارس وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر. ونبه المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية وكذا النحالين ورعاة الماشية. 

كما حذر الصيادين ومرتادي البحر في جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن. من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

إخترنا لك

تدهور الحالة الصحية لأم معتقل يمني في سجون الح وثيين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق