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أنيس يكشف عن عودة المعبقي إلى عدن مع مليار دولار منحة سعودية - أخبار كلمتك

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أنيس يكشف عن عودة المعبقي إلى عدن مع مليار دولار منحة سعودية - أخبار كلمتك

أنيس يكشف عن عودة المعبقي إلى عدن مع مليار دولار منحة سعودية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:32 مساءً - كلمتك/خاص

أفاد الصحفي عبدالرحمن أنيس نقلاً عن مصادر مصرفية خاصة أن محافظ البنك المركزي اليمني، محمد سالم باعبيد، سيعود إلى عدن خلال الأسبوع القادم. وتزامنًا مع عودته، من المتوقع أن يتلقى البنك المركزي منحة سعودية بقيمة مليار دولار.

وأشارت المصادر إلى أن هذا المبلغ، رغم أهميته، إلا أنه لن يكون كافياً لإنقاذ العملة الوطنية بشكل كامل. وسيتم تخصيصه لعشرين مزادًا لبيع الدولار، بقيمة خمسين مليون دولار لكل مزاد، وذلك بهدف دفع مرتبات موظفي القطاع العام وتغطية بعض التزامات الحكومة.

وأكدت المصادر أن إنقاذ العملة اليمنية واستعادة قيمتها يتطلب ضخ ما لا يقل عن ثمانية مليارات دولار في السوق اليمنية، وهو ما لا توجد بوادر على استعداد أي دولة لتقديمه.

كما أشارت المصادر إلى أن طلب الحكومة اليمنية بإعادة تصدير النفط الخام لم يلقَ قبولاً لدى الدول الشقيقة والصديقة، حيث ترى هذه الدول أن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد الصراع مع الحوثيين.

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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