أنيس يكشف عن عودة المعبقي إلى عدن مع مليار دولار منحة سعودية - أخبار كلمتك

أفاد الصحفي عبدالرحمن أنيس نقلاً عن مصادر مصرفية خاصة أن محافظ البنك المركزي اليمني، محمد سالم باعبيد، سيعود إلى عدن خلال الأسبوع القادم. وتزامنًا مع عودته، من المتوقع أن يتلقى البنك المركزي منحة سعودية بقيمة مليار دولار.

وأشارت المصادر إلى أن هذا المبلغ، رغم أهميته، إلا أنه لن يكون كافياً لإنقاذ العملة الوطنية بشكل كامل. وسيتم تخصيصه لعشرين مزادًا لبيع الدولار، بقيمة خمسين مليون دولار لكل مزاد، وذلك بهدف دفع مرتبات موظفي القطاع العام وتغطية بعض التزامات الحكومة.

وأكدت المصادر أن إنقاذ العملة اليمنية واستعادة قيمتها يتطلب ضخ ما لا يقل عن ثمانية مليارات دولار في السوق اليمنية، وهو ما لا توجد بوادر على استعداد أي دولة لتقديمه.

كما أشارت المصادر إلى أن طلب الحكومة اليمنية بإعادة تصدير النفط الخام لم يلقَ قبولاً لدى الدول الشقيقة والصديقة، حيث ترى هذه الدول أن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد الصراع مع الحوثيين.