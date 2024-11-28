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مصر تستضيف قريبا لقاءات مع وفد حماس لبحث وقف إطلاق النار بغزة - أخبار كلمتك

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مصر تستضيف قريبا لقاءات مع وفد حماس لبحث وقف إطلاق النار بغزة - أخبار كلمتك

مصر تستضيف قريبا لقاءات مع وفد حماس لبحث وقف إطلاق النار بغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 07:29 مساءً - كشف مصدر فلسطيني، اليوم الخميس، أن مصر ستستضيف لقاءات قريبة مع حركة حماس، ترمى إلى البحث في الحراك المصري المتعلق باستئناف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى.

فصائل المقاومة معنية بوقف إطلاق النار فى غزة

وقبل أيام كان أسامة حمدان، القيادي فى حركة حماس، قد أكد أن فصائل المقاومة، متمثلة بالحركة، "معنية بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، موضحًا أنن الحديث عن هدنة لـ5 أيام، ثم العودة إلى القتال، لا يحقق مطلب الفلسطينيين.

وقال حينها أسامة حمدان لقناة "الميادين" اللبنانية، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يحقق ما عجز عنه في ميدان القتال، مجددًا تأكيد أن هذا الأمر لا يمكن أن يحدث.

وتابع حينها، إن الاحتلال الإسرائيلي "يريد أن يسترجع أسراه لدى المقاومة، وأن ترفع الأخيرة راية الاستسلام، ليقرر بعد ذلك ما إذا كان سيوقف الحرب أم لا".

بايدن يؤكد وجود مساع جديدة مع مصر لاستئناف المفاوضات

وقال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، الثلاثاء الماضي، في كلمته المخصصة لإعلان تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان الذي يدخل حيز التنفيذ في الرابعة من فجر الأربعاء الماضى، أن أمام حماس خيار وحيد هو إطلاق سراح الرهائن بما في ذلك الرهائن الأمريكيون.

وتابع بايدن، سنقوم بمساع جديدة مع مصر وقطر وتركيا وإسرائيل بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وفى سبتمبر الماضى، صرح بايدن، بأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى لا تزال مستمرة، ولكن ليس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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