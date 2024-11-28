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محلل سياسي يكشف تفاصيل مخطط الاحتلال لإعادة استيطان قطاع غزة وتقسيمه - أخبار كلمتك

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محلل سياسي يكشف تفاصيل مخطط الاحتلال لإعادة استيطان قطاع غزة وتقسيمه - أخبار كلمتك

محلل سياسي يكشف تفاصيل مخطط الاحتلال لإعادة استيطان قطاع غزة وتقسيمه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 06:57 مساءً - قالت الدكتورة تمارا حداد، المحللة السياسية، إن هناك مخططا إسرائيليا لإعادة الاستيطان في قطاع غزة، تحديدًا شمالي القطاع، لافتة إلى أن وزير الإسكان الإسرائيلي دخل اليوم إلى محور نتساريم الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه.

تقسيم قطاع غزة

وأضافت «حداد» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن زيارة وزير الإسكان الإسرائيلي اليوم، لمحور نتساريم توضح أن هناك مساعي إسرائيلية في إعادة الاستيطان إلى جانب تقسيم القطاع الفلسطيني إلى 4 محاور، من خلال أن يكون هناك وجود ممرات شمالي القطاعي هم «مِفلسين» و«نتساريم» و«كيسوفيم» إلى جانب وجود قوات الاحتلال في «محور فيلادلفيا».

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قواعد عسكرية إسرائيلية في غزة

وأوضحت، أنه فيما يتعلق بمسار المفاوضات، فإنه حتى هذه اللحظة يصر الاحتلال الإسرائيلي على إخراج مُحتجزيه من قطاع غزة، دون إعطاء أي التزام متعلق بوقف إطلاق النار، أو الانسحاب من قطاع غزة، لا سيما وأن الاحتلال يُصمم على البقاء في المحاور التي أنشأها لترسيخ قواعد عسكرية أو استيطانية، للحصول على المعلومات الأمنية الاستخباراتية عن المقاومة الفلسطينية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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