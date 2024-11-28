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الجيش اللبناني: إسرائيل خرقت اتفاق الهدنة عدة مرات - أخبار كلمتك

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الجيش اللبناني: إسرائيل خرقت اتفاق الهدنة عدة مرات - أخبار كلمتك

الجيش اللبناني: إسرائيل خرقت اتفاق الهدنة عدة مرات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 06:57 مساءً - أعلن  الجيش اللبناني، اليوم الخميس، أن إسرائيل خرقت اتفاق وقف النار عدة مرات اليوم وأمس.

خروقات جيش الاحتلال للأراضي اللبنانية 

وقال الجيش اللبناني في بيان صادر عنه: "إن الخروق الإسرائيلية لوقف النار تضمنت التحليق الجوي واستهداف الأراضي اللبنانية"، مضيفا: نتابع هذه الخروق بالتنسيق مع المراجع المختصة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، أن  قوات الاحتلال شنت غارة جوية على لبنان.

جيش الاحتلال يشن غارة جوية على لبنان 

وزعم دانيال هاجاري في بيان صادر عنه: قبل قليل تم رصد نشاط عسكري داخل موقع  لحزب الله كان يحتوي على قذائف صاروخية متوسطة المدى في جنوب لبنان".

وادعى هاجاري، أنه تم إحباط التهديد من خلال غارة جوية نفذها الطيران الحربي، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي منتشر في منطقة جنوب لبنان ويعمل ويحبط كل خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

جيش الاحتلال يحذر سكان 10 قرى في لبنان من العودة إلى منازلهم 

وجاء الإعلان الإسرائيلي رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ يوم الأربعاء 27 نوفمبر، بعد أكثر من عام على اندلاع الاشتباكات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، والتي تحولت منذ 23 سبتمبر إلى حرب إسرائيلية مدمرة على لبنان.

وفور دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ توافد سكان جنوب لبنان إلى قراهم، وكانت حركة السيارات كثيفة رغم تحذير الجيش الإسرائيلي لهم بعدم العودة. 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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