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حزب الله يسقط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 07:45 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أنه أسقط بصاروخ أرض جو مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 في أجواء القطاع الشرقي جنوبي لبنان.

عمليات حزب الله ضد إسرائيل

وفي وقت سابق زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم خلال اليومين الماضيين 30 هدفا لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

وصباح اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا برشقة صاروخية وتحقيق إصابات مؤكدة.

 

إطلاق صفارات الإنذار في دوفيف بالجليل الأعلى

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية اليوم إطلاق صفارات الإنذار في دوفيف بالجليل الأعلى.

ونشر حزب الله اللبناني ملخصًا لعملياته التي نفذها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي،  أمس "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه". 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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