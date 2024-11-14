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الرئيس الإيراني يؤكد عدم سعي طهران لامتلاك سلاح نووي - أخبار كلمتك

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الرئيس الإيراني يؤكد عدم سعي طهران لامتلاك سلاح نووي - أخبار كلمتك

الرئيس الإيراني يؤكد عدم سعي طهران لامتلاك سلاح نووي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 06:41 مساءً - قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال مباحثات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم الخميس، إن طهران لم تسع إلى امتلاك سلاح نووي ولن تفعل ذلك.

إيران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي

وأضاف مسعود بزشكيان خلال استقباله المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "طهران لا تحاول صنع أسلحة نووية، كما قلنا مرارا وتكرارا، فإننا، بناء على فتوى المرشد الأعلى، لم نسع بأي شكل من الأشكال إلى صنع أسلحة نووية، ولن نصنعها".

وتابع الرئيس الإيراني: "العالم وصل اليوم إلى قناعة بأن إيران تريد السلام والأمن في العالم"، موضحا أن "ما تبحث عنه طهران في التكنولوجيا النووية يتطابق مع الأطر والتراخيص القانونية للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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