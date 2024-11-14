الرئيس الإيراني يؤكد عدم سعي طهران لامتلاك سلاح نووي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 06:41 مساءً - قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال مباحثات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم الخميس، إن طهران لم تسع إلى امتلاك سلاح نووي ولن تفعل ذلك.

إيران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي

وأضاف مسعود بزشكيان خلال استقباله المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "طهران لا تحاول صنع أسلحة نووية، كما قلنا مرارا وتكرارا، فإننا، بناء على فتوى المرشد الأعلى، لم نسع بأي شكل من الأشكال إلى صنع أسلحة نووية، ولن نصنعها".

وتابع الرئيس الإيراني: "العالم وصل اليوم إلى قناعة بأن إيران تريد السلام والأمن في العالم"، موضحا أن "ما تبحث عنه طهران في التكنولوجيا النووية يتطابق مع الأطر والتراخيص القانونية للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

إعفاء إيران من دفع 1.68 مليار دولار تعويضات لضحايا تفجير مشاة البحرية الأمريكية في بيروت دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.