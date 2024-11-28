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اقتصادي: تصريحات رئيس الوزراء حول سعر الدولار تتوافق مع توجهات صندوق النقد - أخبار كلمتك

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اقتصادي: تصريحات رئيس الوزراء حول سعر الدولار تتوافق مع توجهات صندوق النقد - أخبار كلمتك

اقتصادي: تصريحات رئيس الوزراء حول سعر الدولار تتوافق مع توجهات صندوق النقد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 07:41 مساءً - علق الخبير الاقتصادي أحمد عبدالمغني علي تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول الالتزام بعدم تقييد حركة الدولار، وتطبيق سياسة سعر مرن للصرف.

تصريحات رئيس الوزراء تتوافق مع توجهات صندوق النقد الدولي

وأوضح الخبير الاقتصادي  لـ «كلمتك» أن تصريحات رئيس الوزراء تتوافق مع توجهات صندوق النقد الدولي نحو إقرار سعر مرن للصرف منوها إلي أن البنك المركزي بدأ ولايزال في تنفيذ تلك السياسات منذ فترة وبالفعل نجح في القضاء علي السوق السوداء بعد تطبيق سعر مرن للصرف.

الأهم زيادة السيولة الدولارية بغض النظر عن السعر

وأضاف عبدالمغني أن الأهم حاليا هو توفير العملة الأجنبية بشكل أكبر وزيادة السيولة الدولارية بغض النظر عن السعر الذي سيصبح عليه الدولار.

حديث رئيس الوزراء لايعني أن هناك تعويما قادما 

وتابع الخبير الاقتصادي أن حديث رئيس الوزراء لايعني أن هناك تعويما قادما كما يظن البعض ويروج، مؤكدا أن سياسة سعر الصرف المرن نجحت في إنعاش الاقتصاد، والخروج من أزمة الدولار والثبات لفترة عند حد معين له.

حقيقة وجود تحركات في سعر صرف الدولار

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن حقيقة وجود تحركات في سعر صرف الدولار الفترة المقبلة وتخطيه الـ50 جنيها.

تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي

وأكد “مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد منذ قليل من دمياط: "لن يكون هناك تقييد لحركة الدولار وملتزمون بسعر صرف مرن".

الجنيه المصري جزء من المنظومة العالمية

وأضاف: "الدولار بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية أصبح قويا أمام كل العملات سواء الإسترليني أو اليورو، وبالتالي الجنيه المصري جزء من المنظومة العالمية".

منتخضش إن يبقى فيه زيادات في سعر الدولار

وأوضح: "منتخضش إن يبقى فيه زيادات في سعر الدولار وممكن يرجع تاني والموضوع متوقف على العرض والطلب، والتجارة والصناعة تأخذ مستلزماتها".

رئيس الوزراء يوجه رسالة للمواطنين: الدولة تسير في الطريق الصحيح

وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة تسير في الطريق الصحيح، رغم كل التحديات والظروف الدولية والإقليمية المحيطة.

ولفت "مدبولي" إلى أن محطة حاويات تحيا مصر 1 تأتي ضمن خطة التوسع الكبير في ميناء دمياط.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، فعاليات رفع العلم المصري على السفينة "وادي العريش"، أحدث سفن الصب الجاف التي انضمت للأسطول التجاري لشركة الملاحة الوطنية إحدى شركات وزارة النقل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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