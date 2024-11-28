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حافلة ريال مدريد تتعرض لحادث (فيديو) - أخبار كلمتك

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حافلة ريال مدريد تتعرض لحادث (فيديو) - أخبار كلمتك

حافلة ريال مدريد تتعرض لحادث (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 07:29 مساءً - تعرضت حافلة فريق نادى ريال مدريد لحادث تصادم أثناء العودة إلى العاصمة الإسبانية مدريد، بعد الهزيمة أمام ليفربول الإنجليزى، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.


وفاز ليفربول على ضيفه ريال مدريد بنتيجة 2-0، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب آنفيلد ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على منصة إكس أظهر تعرض حافة الفريق إلى حادثة تصادم مع شاحنة نقل في أحد شوارع إسبانيا.

 

و أكدت صحيفة ميرور الإنجليزية أن حافلة فريق ريال مدريد الإسباني تعرضت إلى حادث مروري أثناء العودة إلى العاصمة الإسبانية ولكن كانت خالية من الأشخاص وبها فقط العديد من أدوات الفريق.


وأضافت الصحيفة  ميرور أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها حافلة ريال مدريد لحادث تصادم، حيث وقع حادث مماثل في فبراير الماضي، قبل مباراة لايبزيج الألماني ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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