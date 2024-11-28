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قرار مهم بشأن القطار الكهربائي بداية من مطلع ديسمبر - أخبار كلمتك

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قرار مهم بشأن القطار الكهربائي بداية من مطلع ديسمبر - أخبار كلمتك

قرار مهم بشأن القطار الكهربائي بداية من مطلع ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 07:29 مساءً - أعلنت الشركة المشغلة للقطار الكهربائى ومترو الخط الثالث، إجراء تعديل على تشغيل القطار الكهربائى بداية من 1 ديسمبر المقبل. 

وجاء الإعلان الرسمى للشركة كما يلى: لجميع ركاب  قطار العاصمة، بدايةً من ١ ديسمبر ٢٠٢٤، القطارات هتوصل كل ١٥ دقيقة من الساعة ١٠:٠٠ صباحًا إلى ٢:٠٠ مساءً من محطة عدلي منصور لمحطة مدينة الفنون والثقافة ذهابًا وإيابًا.

وبحسب الإعلان فإنه على المتجهين لمدينة المعرفة تغيير القطار من محطة بدر وللقطار المتجه إلى مدينة المعرفة.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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