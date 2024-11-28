تفاصيل طرح أراضي صناعية في 24 محافظة.. مواعيد وكيفية التقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 07:02 مساءً - طرح أراضي صناعية في 24 محافظة.. أطلقت وزارة الصناعة مُمثّلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية المرفقة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية عبر خريطة الاستثمار الصناعي.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتسريع وتيرة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي من الأراضي المرفقة بشكل مستدام من خلال سرعة توفير أراضي صناعية مرفقة للمستثمرين بشكل مستمر تلبية للطلبات المتزايدة على الأراضي من خلال طرح فرص استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي وذلك من خلال طرح الأراضي المرفقة كل ثلاثة أشهر عبر المنصة.

طرح أراضي صناعية في 24 محافظة

وفي السطور التالية تعرض كلمتك لمتابعيها كل ما يخص تفاصيل طرح أراضي صناعية في 24 محافظة.

مواعيد التقديم على الأراضي الصناعية في 24 محافظة

وأكدت وزارة الصناعة أن مواعيد التقديم على الأراضي الصناعية في 24 محافظة ستكون في 1 ديسمبر القادم على أن يتم غلق باب التقدم يوم 8 ديسمبر.

مساحات الأراضي الصناعية المطروحة

وأكد كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، أن إجمالي مساحة الأراضي الصناعية المطروحة يبلغ نحو 15 مليون و207 ألف متر مربع موزعة على 37 منطقة صناعية في 24 محافظة على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة، وتضم 2612 قطعة جديدة.

المحافظات المطروح بها الأراضي الصناعية

- القاهرة.

- الجيزة.

- الإسكندرية.

- المنوفية.

- الشرقية.

- الإسماعيلية.

- السويس.

- بورسعيد.

- الفيوم.

- البحيرة.

- القليوبية.

- الدقهلية.

- الغربية.

- كفر الشيخ.

- مرسى مطروح.

- شمال سيناء.

- بني سويف.

- المنيا.

- أسيوط.

- الوادي الجديد.

- سوهاج.

- قنا.

- الأقصر.

- أسوان.

تفاصيل مساحات الأراضي الصناعية المطروحة بالمحافظات

وتتراوح مساحات الأراضي الصناعية المطروحة بالمحافظات بين 120 متر مربع وحتى 500 ألف متر مربع وبأنشطة مختلفة تشمل «غذائي، هندسي، دوائي، كيماوي، غزل ونسيج ومواد بناء»، وتقرر إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقا، لمنح فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراض لإقامة مشروعاتهم الصناعية.

كيفية التقديم على منصة مصر الصناعية الرقمية

- الدخول والتسجيل على المنصة، من هنـــــا.

- اختيار رابط «تخصيص أراضي».

- اتباع خطوات التسجيل والتقديم.

- اختيار قطعة الأرض التي يرغب بالحصول عليها ورفع المستندات.

- سداد الرسوم وفقا للخطوات المُعلنة.

التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين

- تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%.

- الإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيا.

- إلغاء الضمان المالي.

- تبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل.

- الاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع.

- تخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض.

موعد الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضي الصناعية

يتم الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضي الصناعية بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقدم، فيتم إرسال رسائل نصية قصيرة «SMS» ورسائل بالبريد الإلكتروني «Email» للمستثمرين المتقدمين للإخطار بنتيجة التخصيص.

ويمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها.

تحديد الفائزين بالقطع المطروحة وفقا لمعايير مفاضلة ثابتة ومحددة تضمن شفافية ونزاهة تامة في آلية التخصيص.

كما يمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذا كراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم.