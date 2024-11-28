الرياضة - 09:13 - تراجع أسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 09:13 مساءً - سعر الذهب اليوم.. كشفت شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرفة التجارية، عن تراجع متوسطات أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، فبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في منتصف التعاملات نحو 4205.71 جنيه للبيع، وسجلت سعر الذهب عيار 24 في ختام التعاملات نحو 4200 جنيه،

سعر الذهب اليوم في مصر

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سعر الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في مساء التعاملات نحو 4200 جنيه للبيع.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4182.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر الذهب عيار 22 في ختام التعاملات نحو 3850 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 3834.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات المسائية إلى مستوى 3675 جنيها للبيع.

كما وصل سعر الذهب عيار 21 إلى مستوى 3660 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3150 جنيها للبيع.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3137.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 خلال التعاملات الختامية نحو 2450 جنيها للبيع.

وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2440 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 خلال التعاملات النهائية نحو 2100 جنيه للبيع.

وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 2091.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

دنا سعر الذهب عيار 9 خلال التعاملات الختامية من مستوى 1575 جنيها للبيع، و1568.5 جنيه للشراء.

مصنعية الذهب

وتختلف مصنعية الذهب في مصر حسب نوع عيار الذهب، فترتفع مصنعية عيار 18 عن مصنعية الذهب عيار 21، وتبلغ مصنعية الذهب عيار 21 نحو 6%، تتضمن ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى مصنعية صاحب محل الذهب، وتبلغ مصنعية الذهب عيار 18 نحو 14% على جرام الذهب.

سعر الذهب في سوق الصاغة المصرية

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4200 جنيه 4182.75 جنيه عيار 22 3850 جنيها 3834.25 جنيه عيار 21 3675 جنيها 3660 جنيها عيار 18 3150 جنيه 3137.25 جنيه عيار 14 2450 جنيه 2440 جنيه عيار 12 2100 جنيه 2091.5 جنيه عيار 9 1575 جنيه 1568.5 جنيه