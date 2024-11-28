طقس الـ 72 ساعة المقبلة، أمطار وشبورة كثيفة وبرودة على هذه المناطق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 09:08 مساءً - حالة الطقس الأيام المقبلة، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة، بدءا من الغد وحتى الإثنين المقبل، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على الجنوب، بارد ليلا في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس نهارا الايام المقبلة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وفيما يلي درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:22:21

درجة الحرارة الصغرى:14:13

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 21:20

درجة الحرارة الصغرى: 13:12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22:23

درجة الحرارة الصغرى: 10:09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:25:24

درجة الحرارة الصغرى: 11:10



والرياح معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء وعلى جنوب سيناء وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى

على فترات متقطعة على مدار الأسبوع المقبل.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى شمال ووسط سيناء والوجه البحري والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى تكون كثيفة أحيانا يوم السبت المقبل.

أماكن سقوط الأمطار الأيام المقبلة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وتمتد خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة غدا الجمعة.

وتسقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة يوم السبت المقبل.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، وعلى السواحل الشمالية.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 13 والعظمى 22

العاصمة الإدارية: الصغرى 11 والعظمى 21

6 أكتوبر: الصغرى 11 والعظمى 21

بنها: الصغرى 12 والعظمى 22

الإسكندرية: الصغرى 14 والعظمى 22

العلمين الجديدة: الصغرى 13 والعظمى 22

مطروح: الصغرى 13 والعظمى 21

سيوة: الصغرى 13 والعظمى 21

كاترين الصغرى 04 والعظمى 14

بورسعيد الصغرى 14 العظمى 20

الزقازيق: الصغرى 12 والعظمى 22

الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 23

السويس: الصغرى 12 والعظمى 22

شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24

الغردقة الصغرى 15 والعظمى 23

الفيوم: الصغرى 10 والعظمى 22

بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 21

المنيا: الصغرى 08 والعظمى 22

أسيوط الصغرى 08 والعظمى 21

سوهاج الصغرى 09 والعظمى 22

الأقصر الصغرى 10 والعظمى 23

أسوان: الصغرى 11 والعظمى 24

كما تظهر الشبورة المائية الصباحية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على جنوب سيناء والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ووجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية.

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