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الرياضة - 09:13 - «لا تصالح مع القتلة».. مصطفى بكري: القيادة السياسية تعلم جيداً خطورة الجماعة الإرهابية «فيديو» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:13 - «لا تصالح مع القتلة».. مصطفى بكري: القيادة السياسية تعلم جيداً خطورة الجماعة الإرهابية «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:13 - «لا تصالح مع القتلة».. مصطفى بكري: القيادة السياسية تعلم جيداً خطورة الجماعة الإرهابية «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 09:13 مساءً - قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية واعية للدروس وتعلم جيداً خطورة جماعة الإخوان الإرهابية، لافتاً إلى أن الشعب المصري لن ينسى دور الرئيس السيسي في القضاء على الإرهاب".

وكشف الإعلامي مصطفى بكري، حقيقة ما تردد حول اعتزام الدولة المصرية عقد مصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية، خاصة بع قرار رفع أكثر من 700 شخصية من قوائم الإرهاب.

وأوضح مصطفى بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، مساء اليوم الخميس، إن «الشعب المصري قال كلمته لا مصالحة مع الإرهاب، الرئيس السيسي أكد سابقا أنه لا تصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية»، مؤكدا أن الرئيس السيسي انتصر لإرادة الشعب في 30 يونيو وأسقط حكم الجماعة الإرهابية.

وحول ما تردد بشأن تبرئة وجدي غنيم، قال مصطفى بكري، إن «وجدي غنيم لو وصل مطار القاهرة سيقبض عليه لأنه صدر حكم عليه بالإعدام شنقا بجميع الآراء في 2017، إضافة إلى صدور حكم بالسجن بتهمة صفع طفل عقب مظاهرات 30 يونيو»، مؤكدا أن وجدي غنيم مدرج على قائمة الإرهاب النهائية.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أنه لا أحد يزايد على وطنية الرئيس السيسي ودعمه للدولة، وأن الرئيس السيسي يحرص دائما على أمن واستقرار الدولة، موضحاً أن الرئيس السيسي أصدر في 2014 قانون الإرهاب الذي صدق عليه البرلمان في 2015 وشمل الجماعة الإرهابية.

وأشار مصطفى بكري إلى أن الرئيس السيسي أعلن من قبل أنه لا تصالح مع الإخوان، لأن هذا القرار، هو قرار الشعب المصري، مشيراً إلى أن الشعب المصري يضع مصلحة مصر فوق كل الاعتبار ويرفض التصالح مع القتلة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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