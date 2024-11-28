تشكيل نيس الرسمي أمام رينجرز في الدوري الأوروبي، وهذا موقف عبد المنعم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 09:08 مساءً - أعلن فرانك هايس، مدرب فريق نيس، تشكيل فريقه لمواجهة رينجرز في المباراة المقرر لها، اليوم، في الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي.

وتواجد محمد عبد المنعم المحترف المصري في التشكيل الأساسي لفريق نيس في مواجهة رينجرز.

تشكيل نيس

وعاد محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي لقائمة الفريق بعد غياب دام ما يقرب من شهر، وذلك في مباراة جلاسكو رينجرز الاسكتلندي اليوم.

قائمة نيس الفرنسي

مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

الكمار × جالاتا سراي - 7:45 مساء | بي إن سبورت 2

أتلتيك بلباو × ألفسبورج - 7:45 مساء | بي إن سبورت 3

أندرلخت × بورتو - 7:45 مساء | بي إن سبورت 4

دينامو كييف × فيكتوريا بلزن - 7:45 مساء

لاتسيو × لودوجوريتس - 7:45 مساء | بي إن سبورت 6

كاراباج أجدام × ليون - 7:45 مساء | بي إن سبورت 5

أر إف إس × باوك سالونيكا - 7:45 مساء | بي إن سبورت 7

ريال سوسيداد × أياكس أمستردام - 10 مساء | بي إن سبورت 6

سلافيا براج × فنربخشة - 10 مساء | بي إن سبورت 4

سبورتنج براجا × هوفنهايم - 10 مساء | بي إن سبورت 7

توتنهام × روما - 10 مساء | بي إن سبورت 1

تفينتي أنشخيدة × سان جيلواز - 10 مساء

ستيوا بوخارست × أوليمبياكوس - 10 مساء

مانشستر يونايتد × جليمت - 10 مساء | بي إن سبورت 2

ميتييلاند × فرانكفورت - 10 مساء | بي إن سبورت 3

نيس × جلاسكو رينجرز - 10 مساء | بي إن سبورت 5

فيرينكيفاروسي × مالمو - 10 مساء

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