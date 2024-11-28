الرياضة - 10:08 - آخر تحديث لـ سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:08 مساءً - سعر الدولار في البنوك.. شهد سعر الدولار تذبذبا خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، فبعد أن سجلسعر الدولار في منتصف التعاملات في البنك المركزي المصري اليوم، نحو 49.67 جنيه للبيع، و49.53 جنيه للشراء، عاد ليسجل في مساء التعاملات نحو 49.54 جنيه للشراء، 49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

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سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 البنوك المصرية بيع شراء سعر الدولار في البنك المركزي 49.64 جنيه 49.54 جنيه سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.64 جنيه 49.54 جنيه سعر الدولار في بنك مصر 49.64 جنيه 49.54 جنيه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 49.64 جنيه 49.54 جنيه سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.65 جنيه 49.55 جنيه سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 49.64 جنيه 49.54 جنيه سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.78 جنيه 49.69 جنيه

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري، سجل نحو 49.54 جنيه للشراء، 49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، سجل نحو 49.54 جنيه للشراء، 49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، سجل نحو 49.54 جنيه للشراء، 49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، سجل نحو 49.61 جنيه للشراء، 49.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة، سجل نحو 49.54 جنيه للشراء، 49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي، سجل نحو 49.54 جنيه للشراء، 49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، سجل نحو 49.54 جنيه للشراء، 49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، سجل نحو 49.20 جنيه للشراء، 49.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، سجل نحو 49.53 جنيه للشراء، 49.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، سجل نحو 49.55 جنيه للشراء، 49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، سجل نحو 49.64 جنيه للشراء، 49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل نحو 49.69 جنيه للشراء، 49.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، سجل نحو 49.54 جنيه للشراء، 49.64 جنيه للبيع.